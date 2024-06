Asia Argento, inferno droga finito: rivelazioni, Raz Degan applaude

Asia Argento è fuori dal tunnel della droga e dell’alcol da tre anni esatti. Lei stessa lo ha riferito tramite un post diffuso sui suoi profili social. Il 9 giugno 2021 iniziava il suo personale percorso di rinascita, cominciava a riappropriarsi della sua vita per troppo tempo offuscata dai fumi delle sostanze stupefacenti e dal demone alcolico. Il cammino non è stato affatto semplice, ma che bello quando si raggiunge la meta. Durante la parabola che l’ha portata verso la sobrietà, l’attrice ha potuto contare su persone che le sono state vicine e l’hanno aiutata nei momenti più difficili

“Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa, oggi, iniziava il mio percorso di rinascita”. Ha esordito così la Argento nel post pubblicato durante la mattinata di domenica 9 giugno 2024.“Con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle e del programma dei 12 passi – ha aggiunto – ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo”.

“Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso – ha continuato a riflettere la figlia del regista Dario Argento -. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena”.

Asia ha infine ringraziato una serie di persone che l’hanno sostenuto durante il percorso di disintossicazione. “Grazie soprattutto ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente”, ha concluso l’attrice. Il post, in poche ore, ha raccolto tantissimi like e commenti di sostegno. Raz Degan è stato tra i primi a far sentire la propria stima nei confronti della collega, piazzando delle emoticon plaudenti e con il simbolo del braccio di ferro.

Il cambiamento di Asia è ben visibile. Nelle sue ultime apparizioni televisive, la Argento è apparsa lucidissima. Non si può dire la stessa cosa in riferimento ad alcune sue ospitate prima che iniziasse il percorso di recupero. In diversi frangenti infatti, innanzi alle telecamere, era sembrata persa e a tratti disorentata.

Asia Argento e i figli

Dal 2000 al 2006, l’attrice ha avuto una relazione sentimentale con il cantante Morgan, da cui nel 2001 ha avuto una figlia, Anna Lou (chiamata Anna in memoria della sorella deceduta nel 1994). Nel 2008 è convolata a nozze con il regista Michele Civetta, da cui ha avuto, nel medesimo anno, il figlio Nicola. Il matrimonio è giunto al capolinea nel 2012.

Dal 2017 ha stretto un rapporto d’amore con lo chef statunitense Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018 in Francia. Inoltre è stata chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese per aver avuto un flirt con Fabrizio Corona.