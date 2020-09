Asia Argento: i dettagli ‘di letto’ con Corona, lui le manda un video a Live

Asia Argento a Live – Non è la d’Urso è tornata a parlare del fugacissimo flirt avuto con Fabrizio Corona, ricordandolo con affetto e spensieratezza. “Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mhh… Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle’. Ok, forse ho visto le stelle, per due ore”, ha dichiarato l’attrice, sorridendo e spiegando che forse ha avuto quella carica emozionale anche perché arrivava da un lungo periodo di “astinenza”. Ma le sorprese non sono finite qui: Asia ha ricevuto un dolce video messaggio in diretta dall’ex re dei paparazzi, che le ha augurato tutto il meglio per il futuro. Corona ha sottolineato di essere consapevole delle difficoltà attraversate dalla Argento durante la sua vita. L’ex di Morgan, un po’ perplessa prima della clip, si è poi lasciata andare. “Davvero, mi sono quasi commossa”, ha chiosato.

Asia Argento e Fabrizio Corona, a Live – Non è la d’Urso scorre affetto: nessuna scintilla

Asia ha specificato che con Corona è capitato tutto all’improvviso. Un pomeriggio si sono incontrati per questioni per nulla sentimentali e poi, in modo del tutto naturale, è capitato quel che è capitato. Una passione di un paio d’ore. “Siamo due mattacchioni”, ha dichiarato l’attrice, che ha poi rimarcato che con Fabrizio, oltre al flirt, non potrà esserci nient’altro: “Non è nemmeno il mio tipo”. Dal canto suo Corona, nel video messaggio, ha esternato del sentito affetto, dettato anche dal fatto che crede che sia lui sia la Argento siano “due folli”. Chi si attendeva scintille, è rimasto deluso. L’ex di Nina Moric e l’ex di Morgan, nella loro ‘stravaganza’, hanno ribadito di volersi del bene reciproco.

Anna Lou, figlia di Morgan e Asia, per la prima volta in tv a Live – Non è la d’Urso

Dopo la slot dedicata a Corona e Asia, in studio è giunta Anna Lou Castoldi. Per la prima volta la 19enne è stata ospite in uno studio televisivo. La ragazza ha ricevuto una lettera dal padre, il quale ha deciso di diramare lo scritto anche sui social. “Bella, forte, grazie Marco”, ha commentato Asia, visibilmente toccata. “Ti voglio un sacco bene papà”, la reazione affettuosa della figlia. Anche in questo caso, chi si aspettava scintille tra la Argento, Anna Lou e Castoldi, è rimasto con l’amaro in bocca. Solo dolcezze! Di seguito la lettera integrale scritta dal musicista: