Asia Argento e Rosita Celentano, fuorionda: pazzesca lite (video)

Insulti e parolacce tra Asia Argento e Rosita Celentano nel corso della puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda il 17 ottobre a partire dalle 21.20 su Raitre. Nel programma le due donne se le sono cantante di santa ragione con il padrone di casa, Piero Chiambretti, a fare da pompiere. A far sapere del fuorionda infuocato è Dagospia che ha inoltre aggiunto che il conduttore ha deciso di mandare in onda la sfuriata e di commentarla assieme alle dirette interessate.

Asia Argento e Rosita Celentano: caos a Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Che cosa è successo? La lite è avvenuta due settimane fa nel corso delle prove del programma. Chiambretti ha scelto di non silenziare la questione. Anzi la trasmetterà e domanderà dei commenti “a mente fredda” a Asia e Rosita. A perdere le staffe per prima è stata la Argento. La Celentano ha provato il suo editoriale, parlando della differenza che c’è tra i nonni di decenni fa e quelli di oggi, alcuni dei quali curano molto di più il proprio aspetto estetico ricorrendo anche in certi casi alla chirurgia plastica. Fin qui nulla di strano. I problemi sono sorti quando Asia ha cominciato a provare il suo editoriale. Rosita, anziché prestare attenzione, si è alzata ed è andata in platea per sistemare il suo testo. L’attrice non ha digerito la faccenda ed ha sbroccato.

Rosita: “Ok, lo vado a correggere”. Asia non ci ha più visto ed ha tuonato: “Ah, lei neanche ascolta, la Rosita, si va a fare i ca**i suoi”. Replica mansueta: “No, mi metto là (e indica la platea, ndr)”. La Argento si è calmata? Per niente. Anzi ha rifilato una ramanzina alla collega: “Rimani ad ascoltare! Siamo tutte e tre, no? Noi abbiamo ascoltato il tuo e tu ascolti il mio”. “Asia, però abbassa i toni, cavolo”, l’invito della Celentano. L’attrice è andata ancor più su tutte le furie: “E tu non rompere il ca**o, stai seduta e ascolti il mio!”. “Abbassa i toni, impara ad abbassare i toni”, il consiglio di Rosita.

A questo punto è intervenuto Chiambretti, nella speranza che la faccenda si smorzasse e terminasse lì: “Sì, va beh, siamo una famiglia”. Viene da dire che proprie nelle famiglie si litiga di più. E infatti… “Siamo una famiglia ma se una ha anche i toni bassi…”, ha ri-sottolineato la Celentano. Altra tuonata di Asia: “Sì, infatti c’è pure la rompica**o, c’è sempre la rompica**o nella famiglia. Stai seduta e ascolta quello degli altri, forza!“.

Chiambretti ha tentato di porre un freno alla Argento, sempre con il suo classico tono un po’ scanzonato: “Sì, ma diciamolo in modo più allegro”. “Sono allegra ma siamo tutti qua, facciamo le cose insieme e, quando è finita, ci alziamo e ce ne andiamo”, ha replicato l’attrice, fermissima nella sua posizione e più che convinta a tenere il punto. “Sei tu che stai gestendo questa…tu non puoi sapere dove andavo e comunque non è compito tuo, stai a fare il tuo invece di stare sempre a bacchettare tutti quanti”, ha concluso con irritazione Rosita (qui il video della pesante lite).

Clima più che infuocato con Chiambretti che ha giustamente poi riportato l’ordine in studio, attendendo che gli animi si placassero. Non resta che scoprire l’esito del chiarimento e capire se una delle due donne abbia fatto un passo indietro.