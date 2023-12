Asia Argento: “Che vergogna fare Ballando, perché ho partecipato”

Oggi, 20 dicembre, Asia Argento è stata ospite nel programma di Rai 1, “La volta buona“. Caterina Balivo ha accolto l’attrice nel suo salotto per sponsorizzare la nuova serie firmata Amazon Prime Video, “Gigolò per caso“, di cui è protagonista insieme ad Ambra Angiolini. Oltre a parlare del suo nuovo progetto, Asia si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista. La regista ha parlato della sua infanzia, del difficile rapporto con la madre, dei problemi con l’alcool, delle sue relazioni passate e della sua carriera. A tal proposito, l’Argento ha parlato della sua partecipazione a Ballando con le stelle, rivelando di aver accettato la proposta solamente per necessità economiche.

Asia Argento: “Che vergogna fare Ballando con le stelle”

Era il 2016 quando l’attrice entrò a far parte del cast di Ballando con le stelle. Tra un ballo e l’altro, la partecipazione di Asia si ricorda soprattutto per i numerosi scontri avuti con Selvaggia Lucarelli, una dei giurati del programma di Rai 1. Settimana dopo settimana, le due non se le mandarono a dire, rendendosi protagoniste di momenti molto accesi. Dopo essere stata eliminata con il 39% dei voti, la regista si scagliò un’ultima volta contro la giornalista, definendola una persona cattiva e dall’anima brutta.

Ebbene, a distanza di anni, la figlia di Dario Argento ha ricordato il suo percorso nella trasmissione di Milly Carlucci con imbarazzo. La musicista ha raccontato di essersi sentita totalmente fuori contesto e di non aver un buon ricordo dell’esperienza. Tuttavia, in quel momento, aveva delle forti necessità economiche, che non potevano essere soddisfatte dal suo lavoro come regista o attrice. Per questo, ha deciso di prendere parte comunque allo show, vivendo molto male tutti quei lunghi mesi. Ecco le sue parole riportate da Biccy:

Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’. Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello. Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo ragazzi è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata.

Com’è noto, Asia Argento è una mamma single ed ha due figli: Anna Lou, avuta con il cantante Morgan nel 2001, e Nicola, nato nel 2008 dal legame con il regista Michele Civetta. Ed è proprio per loro che ha accettato di mettersi alla prova sulla pista da ballo, nonostante la forte vergogna. L’attrice ha dimostrato ancora una volta la sua sincerità, non tirandosi indietro nel parlare del suo percorso a Ballando con le stelle senza filtri.