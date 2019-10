Asia Argento e Andrea Preti: “Affari di cuore”, il gossip

Asia Argento e Andrea Preti, “Affari di cuore”. Lui, nonostante coccole e baci, assicura: “Vera amicizia, nient’altro”

Asia Argento (44 anni) e Andrea Preti (31 anni), che succede? I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti assai affettuosi per le vie di Roma. “Affari di cuore”, ha spifferato il magazine nell’ultimo numero in edicola, ricollegandosi al fatto che l’ex di Claudia Gerini e l’attrice starebbero pensando di aprire assieme un locale nella Capitale. Certo è che l’affetto scorre a fiumi, nonostante Andrea abbia stoppato sul nascere la voce di una possibile relazione sentimentale con la figlia del regista Dario Argento. Insomma, per ora pare che ci sia soltanto una grande amicizia, in futuro chissà… Tra l’altro non è la prima volta che il gossip bracca i due. Era già accaduto una quindicina di giorni fa.

Il gossip torna a mormorare su Asia e Andrea, ma per ora è solo amicizia

“La nostra è vera amicizia e nient’altro” ha dichiarato Andrea Preti circa le foto che lo vedono in compagnia di Asia Argento. I due sono stati pizzicati innanzi a un ristorante romano da poco fallito. E pare che stiano pensando a nuovi progetti per la struttura, magari affittarla per aprire un locale. Ciò che ha attirato i riflettori del gossip è stata la tenerezza con cui si sono salutati e i sorrisi complici che si sono rivolti. Entrambi, a quanto risulta, attualmente sono single. Dunque chissà che tra una ‘riunione’ d’affari e un caffè potrebbe sbocciare qualche cosa di più. Sembra che i presupposti non manchino…

Asia Argento e l’esposizione mediatica: da caso Weinstein a Live-Non è la d’Urso

Di recente Asia Argento è tornata a esporsi parecchio mediaticamente. Tutto è cominciato con la denuncia delle molestie ricevute da Harvey Weinstein. Poi c’è stata la chiacchierata love story lampo intrecciata con Fabrizio Corona. Da allora le sue ospitate in tv sono aumentate e durano tutt’ora. L’ultima pochi giorni fa a Live-Non è la d’Urso, programma di Canale 5 in cui ha affrontato le 5 sfere, rispondendo a una serie di critiche. Lo scontro più duro lo ha avuto con l’opinionista Karina Cascella.