Asia Argento al concerto di Morgan: la dedica sorprende i fan

Asia Argento al concerto di Morgan: dedica inaspettata all’ex spiazza i fan

Sembrerebbe essere tornato ufficialmente il sereno tra Asia Argento e Morgan. I due, specie dopo essersi lasciati, hanno passato diversi anni a farsi la guerra, compromettendo inevitabilmente un rapporto già in crisi dopo la separazione. Oggi però, a distanza di tempo, entrambi pare siano riusciti a trovare un punto di incontro. A dimostrazione di ciò, per esempio, la presenza di Asia Argento ieri sera al concerto di Morgan al Teatro Golden di Roma. A stupire i fan, inoltre, è arrivata la dedica che l’attrice ha voluto fare pubblicamente al suo ex, usando i suoi spazi social per esprimere il suo affetto a quello che per lei rimarrà sempre un grande artista.

Asia Argento scrive a Morgan: la dedica durante il concerto

Una foto di Morgan sul palco, immerso nelle luci dello show e con una scenografia bellissima alle spalle. Questa l’immagine condivisa da Asia Argento su Instagram stories che, automaticamente (e per ovvi motivi), è diventata la prova della sua presenza al concerto del suo ex. A lui, inoltre, Asia ha voluto fare i suoi complimenti e, dopo averlo taggato, ha scritto: “Grandissimo Morgan”. Oggi, dunque, possiamo considerare infondate le voci che in queste settimane hanno attribuito a Morgan “la colpa” della mancata partecipazione di Asia a The Voice of Italy. I rapporti tra i due, come abbiamo visto, sembrerebbero essere buoni.

Morgan sulla fine della relazione con Asia Argento: “Stavo malissimo, sono arrivato a pesare 45 chili”

Di aver sofferto molto dopo la fine della storia con Asia Argento Morgan ne aveva parlato pure durante un’intervista a La mia passione, programma in onda su Rai 3. “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore”, aveva dichiarato. “Sono arrivato a pesare 45 chili, non mangiavo, mi buttavo sul pavimento e ci restavo per giorni e giorni senza fare nulla. Ero disperato. Litigavamo sempre, tutti i giorni. E per cosa poi? Per amore”.