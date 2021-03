Ashley Tisdale ha partorito: il nome scelto per la prima figlia

È nata la figlia di Ashley Tisdale e Christopher French. Una bella femminuccia per la star di High School Musical. Il nome scelto per la bambina è Jupiter Iris e ad annunciarlo è la stessa attrice. Con un post su Instagram, l’ex stellina Disney condivide una foto che ritrae la manina della sua prima figlia che stringe il suo pollice. Un’immagine in bianco e nero, attraverso la quale ha fatto sapere al mondo che la piccola è nata ieri, martedì 23 marzo 2021. Anche il marito Christopher condivide un messaggio per l’arrivo della bambina. E ovviamente è ben visibile l’affetto che i fan nutrono nei confronti della coppia.

Sotto il post condiviso da Ashley è possibile notare moltissimi commenti da parte dei fan e non solo. Sono presenti anche i messaggi di congratulazioni da parte di molti dei suoi colleghi. Ad esempio, non mancano all’appello Lea Michele e Hilary Duff. Era settembre quando l’attrice rivelava di essere incinta. Anche in quel caso utilizzò il suo account di Instagram per dare la lieta notizia. Da Vanessa Hudgens a Emma Roberts, molte sue colleghe commentarono subito l’annuncio con grande felicità. Sul portale Frenshe ha poi continuato a condividere aggiornamenti con il suo pubblico, raccontando le varie fasi della sua gravidanza.

Ashley Tisdale e il marito Cristopher French: come si conosciuti, speciale proposta di matrimonio

Ahley e Cristopher sono sposati da sette anni e per entrambi Jupiter è la prima figlia. Hanno sempre dimostrato di essere uniti da un legame molto solido. Sui social entrambi condividono spesso i momenti romantici che trascorrono insieme, non risparmiando le dediche. Dopo solo un anno dalla loro conoscenza, avvenuta nel 2012, Cristopher chiedeva la mano della Tisdale, attraverso un’indimenticabile proposta di matrimonio. Come location scelse l’ultimo piano dell’Empire State Building di New York, dove le regalò un prezioso anello di diamanti.

Ed ecco che ora la famiglia si allarga con l’arrivo della piccola Jupiter e il pubblico vorrebbe tanto conoscerla. Non si sa se l’attrice 35enne deciderà di mostrare oppure no la bambina sui social. Per ora pare che i fan dovranno attendere.