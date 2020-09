Ashley Tisdale è incinta: l’annuncio con il marito Christopher French

Ashley Tisdale è in dolce attesa. L’ex stellina di Disney diventerà mamma. L’attrice e doppiatrice è rimasta incinta del suo primo figlio dal marito e musicista Christopher French. Lei stessa ne ha dato notizia con un romantico post Instagram, in cui si è immortalata con il consorte. Nessun esplicito riferimento verbale alla gravidanza (la didascalia della star americana così recita “Semplicemente più carino”). Quel che non è stato detto, è stato dimostrato: infatti dallo scatto si può notare un bel pancino in evidenza. Insomma, per quel che riguarda la dolce attesa non c’è alcun dubbio. Una miriade di fan hanno commentato il post. Tra questi anche diversi vip, che si sono congratulati con la coppia. Ad esempio Vanessa Hudgens, collega della Tisdale sul set di High School Musical, ha fatto eco alla didascalia dell’amica: “Decisamente i più belli”.

Ashley Tisdale è incinta: la romantica storia d’amore con Christopher French

Ahsley Tisdale è nata il 2 luglio 1985 e oggi ha 35 anni. Con il musicista Christopher French è convolata a nozze sei anni fa. Il legame tra i due è saldo, come testimoniano alcune romantiche dediche recenti social. Alla cerimonia nuziale del 2014 non poteva mancare Vanessa Hudgens, da sempre fan della collega e di French. Prima di sposarsi, Ashley e Christopher si sono amati per circa 2 anni. Era infatti il 2012 quando si incontravano, allacciando un intenso rapporto. Travolto dalla passione, il musicista, soltanto un anno dopo dall’inizio della love story, chiedeva la mano della fidanzata attraverso una originale proposta di matrimonio. Un prezioso anello di diamanti, consegnato alla dolce metà all’ultimo piano dell’Empire State Building di New York.

La carriera di Ashley Tisdale

Tisdale ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Maddie nella situation comedy Zack e Cody al Grand Hotel, e per quello di Sharpay Evans nella serie di film High School Musical. Dopodiché è stata co-protagonista, nel ruolo di Savannah, della serie tv Hellcats. Ottima anche nelle vesti di Jody nel film Scary Movie V. La Tisdale è ritenuta una delle personalità più importanti e famose lanciate da Disney Channel, come Selena Gomez e Demi Lovato.