Ashley Benson beccata con G-Eazy: arrivano le parole di Cara Delevingne

Perché si sono lasciate Ashley Benson e Cara Delevingne: le parole della top model

Ashley Benson e Cara Delevingne di nuovo al centro del gossip. Dopo l’addio arrivato come un fulmine a ciel sereno l’attrice di Pretty Little Liars è stata beccata in teneri atteggiamenti con G-Eazy, noto rapper americano. Molti fan di Cara si sono subito scagliati contro Ashley sui social network, accusandola di tradimento. Ma a quanto pare così non è stato e la Delevingne lo ha confermato su Instagram, dove ha difeso a spada tratta l’ex fidanzata. Non solo, la top model e attrice ha pure confermato la fine della relazione con Benson, che era stata annunciata da People grazie ad alcune fonti ben informate.

Cosa ha detto Cara Delevingne sull’addio ad Ashley Benson

“È importante ora più che mai diffondere amore e non odio. A chi sta odiando Ashley Benson, per favore fermatevi. Voi non conoscete la verità, solo lei ed io la conosciamo ed è proprio così che dovrebbe essere“, ha scritto Cara Delevingne su Instagram. Una story prontamente condivisa da Ashley Benson: un gesto che conferma che le due sono rimaste in buoni rapporti nonostante la separazione. “Entrambe hanno sentito che la storia era finita e che era meglio che ognuna prendesse la sua strada“, ha spifferato nelle ultime ore una fonte a E!. Così qualche settimana fa la Benson ha abbandonato la casa di Cara di Los Angeles, la villa dove si era trasferita quasi due anni fa, quando è iniziata la liaison.

Nessun commento sul rapporto tra Ashley Benson e G-Eazy

Ashley Benson non ha fornito alcuna spiegazione circa i gossip con G-Eazy ma è probabile che i due siano solo amici. Su Instagram la 30enne ha infatti lasciato un like al seguente commento di un follower: “Ashley adesso non può avere amici? Basta dire che ha tradito. E la stessa cosa vale per Cara. Hanno bisogno dei loro amici, ora più che mai“.