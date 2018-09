Ashley Benson e Cara Delevingne stanno insieme: arriva la conferma

Ashley Benson e Cara Delevingne sono una coppia: arriva finalmente la conferma

Ashley Benson e Cara Delevingne stanno insieme, ormai sembra ufficiale. Dopo ormai mesi di rumors continui sulle due star, ecco che arriva un segnale social che fa pensare, dunque, che hanno una relazione. Diversi sono gli avvistamenti e le foto che hanno fatto nascere un gossip molto apprezzato dai fan. Infatti, inutile dire quanto il pubblico sia contento di questa coppia. La conferma arriva, scendendo nel dettaglio, da un commento sui social dell’attrice di Pretty Little Liars. Qualche ora fa Cara ha condiviso su Instagram una foto dove indossa un abito di Balmain, il quale ha diverse trasparenze. Proprio sotto questo post, Ashley ha scritto dei commenti che andrebbero proprio a confermare questa relazione. Secondo qualche indiscrezione le due sarebbero anche pronte al loro primo esordio presentandosi al mondo ufficialmente come una coppia. Sicuramente i fan apprezzerebbero questo gesto, visto che ormai da mesi sperano di vederle confermare in modo ufficiale la loro storia.

Ashley e Cara stanno insieme: i fan stanno impazzendo

Inaspettato è stato il gossip nato sulla liaison d’amore tra Ashley e Cara. Inizialmente sono spuntate fuori delle foto e poi sono state beccate in aeroporto a Londra mentre si baciavano. Proprio quest’ultima paparazzata ha dato una conferma. Ma ora ne arriva un’altra ancora. Come vi abbiamo già anticipato, l’attrice ha commentato una foto condivisa da Cara. Tra i vari complimenti, ecco che spunta la Benson, la quale scrive: “Mia”. Non solo, l’interprete di Hanna Marin continua: “Riesco a vedere il tuo” e delle emoji a forma di sushi. Certo non si tratta di un debutto ufficiale, ma sicuramente stiamo parlando di un’ennesima conferma che potrebbe portare la coppia finalmente a uscire allo scoperto.

Ashley Benson e Cara Delevingne potrebbero presto annunciare ufficialmente di essere una coppia

I fan non attendono altro, vorrebbero vedere Cara e Ashley annunciare ufficialmente di essere una coppia. Sono mesi ormai che non si parla d’altro nel mondo del gossip. Le due, tra baci e carezze, sono state più volte avvistate dai fotografi. Si sono conosciute sul set del film Her Smell e pare proprio che da allora sia nato un grande amore.