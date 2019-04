Ashley Benson e Cara Delevingne vero amore: le due insultate, rispondono

Ashley Benson e Cara Delevingne insultate sui social per il loro amore: la modella si difende e si sfoga

Ashley Benson e Cara Delevingne, non si fermano gli insulti alla coppia. Molti troll, ossia profili falsi sui social, le hanno insultate criticando duramente il loro vero amore. Le due giovani si sono conosciute sul set del film Her Smell lo scorso anno e i rumors circa la loro relazione sono iniziati la scorsa estate. La conferma era arrivata a settembre, dopo un commento alquanto strano che l’attrice di Pretty Little Liars ha lasciato sotto una foto della modella Cara. Da allora, la coppia, che si dice felice ed innamorata, ha ricevuto tantissime critiche e accuse pensantissime, anche di omofobia. Le ultime nelle scorse ore, la Delevingne non ci sta più e su Instagram si è scagliata contro gli haters e coloro che si oppongono con tanta veemenza al loro autentico sentimento. Le sue risposte sono forti!

Cara Delevingne difende il vero amore con Ashley Benson: “Disgustoso“

Tutto è iniziato quando un utente di Instagram ha commentato sul profilo di Ashley con dure parole: “Devi stare lontana da quel diavolo e non tornare indietro“, ha detto, riferendosi senza dubbio a Cara, “Tu non sei così, tu non sei gay, ami gli uomini e hai bisogno di un uomo!“. I commenti però non sono finiti qui, qualcun altro lo avrebbe seguito, scrivendo ancora: “Cara è irrispettosa, Ashley merita di meglio“. A questo punto, Cara non ci sta. Il suo sfogo è stato forte, e con tutte le sue forze ha difeso quell’amore che in molti contrastano. “Sei disgustoso. Se hai problemi con il vero amore allora vieni a dirmelo in faccia invece di odiare pateticamente attraverso Instagram“, ha esordito la modella e attrice, continuando: “Mi dispiace per voi, chiaramente non siete felici delle vostre vite e avete troppo tempo da perdere“.

Cara e Ashley: le risposte agli haters

Non finisce qui. Dopo la risposta, Cara si lascia andare alla mazzata finale: “Magari trovatevi un hobby che non comprenda essere omofobi e odiare gli altri per essere felici“. Anche la Benson ha risposto a tono: “Quello di cui ha bisogno è farti i fatti tuoi. Basta inventare cose“. Nonostante le accuse dei fan e haters, la coppia è felice ed innamorata. Non solo la Delevingne, ma anche Ashley dice la sua sulla questione smentendo qualsiasi negatività della relaziona con Cara. Accusa così l’uomo di inventarsi le cose, ciò che serve a lei è solo l’amore di Cara.