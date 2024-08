Ascolti tv: Venier, Gabbani, Segreti di famiglia… Batoste e successi

Ascolti tv prime time di domenica 18 agosto 2024 – Nella serata di ieri appaiate le reti ammiraglie che hanno ottenuto discreti numeri: Rai Uno, per commemorare Alain Delon, ha proposto Il Gattopardo ed ha conquistato 1.824.000 spettatori pari al 14.6% di share. Canale5 ha invece puntato sulla serie turca Segreti di Famiglia e ha radunato 1.839.000 spettatori (14.4%).

Il terzo programma più visto in prima serata è stato Tilt – Tieni il Tempo su Italia Uno in grado di intrattenere 693.000 utenti con il 6.7% di share. Dati non da flop, ma non certo ottimi considerando che la trasmissione non è una replica bensì una novità.

Su Rai Due, CSI: Vegas ha totalizzato 668.000 spettatori (4.9%). A seguire, su Rai Tre, la replica di Far West ha informato 575.000 persone (4.7%). Su Rete4, Troy ha raggiunto 498.000 utenti (4.6% di share). Quindi La7 che con Ipotesi di reato ha interessato 407.000 spettatori (3.1%) A chiudere, su Tv8, la replica di Italia’s got talent, con 352.000 utenti (2.8%), e Little Big Italy che su Nove ha avuto 307.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time e Preserale

Per via della messa in onda de Il Gattopardo, Techetechhete’ non è andato in onda su Rai Uno. Così ha fatto il pieno di ascolti su Canale5 Paperissima Sprint che ha raccolto 2.554.000 spettatori (17.5%). Da segnalare ancora una volta l’exploit In Onda su La7 che ha radunato 995.000 spettatori (6.8%).

Nella fascia preserale, Reazione a Catena su Rai Uno ha vinto agevolmente contro le repliche di The Wall. Nella prima parte, il programma di Pino Insegno, ha avuto 1.889.000 spettatori (17.4%), mentre nella seconda è salito a 2.702.000 utenti (21.6%). Su Canale5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.536.000 spettatori (14.7%) mentre The Wall ha avuto 2.032.000 spettatori (16.8%).

Ascolti tv pomeriggio 18 agosto 2024

Rai Uno ha proposto Domenica In – Il Meglio che avuto solamente 1.078.000 spettatori (10.1%). A seguire Un’Estate Italiana, che ha raggiunto soltanto 766.000 spettatori (8.1%), e Ci vuole un fiore che ha intrattenuto 1.091.000 utenti (11.6%). Dati decisamente non buoni per l’ammiraglia della tv di Stato.

Di gran lunga meglio Canale5. L’Arca di Noè ha totalizzato 1.946.000 spettatori (15.8%). Beautiful è stato seguito da 1.720.000 spettatori (15.3%). Spazio poi a My Home My Destiny 2 che ha avuto 1.622.000 spettatori (15.6%) e a La Promessa che ha intercettato 1.469.000 utenti (15.6%). A chiudere Appuntamento con l’Amore che ha radunato davanti al teleschermo 1.050.000 spettatori (11.1%).