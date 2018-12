Ascolti tv venerdì 7 dicembre, ottimi risultati per Chi Vuol Essere Milionario?

Boom di ascolti ieri per Gerry Scotti in onda in prima serata su Canale 5

Il primo venerdì di dicembre è stato all’insegna delle novità in tv. Gli ascolti relativi alla prima serata del 7 dicembre premiano il primo canale della tv privata. Su Canale 5 il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario? ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo 3.984.000 spettatori. La trasmissione condotta da Gerry Scotti, eccezionalmente in onda in prima serata, ha segnato il 19.4% di share. Su Rai1 il film Beata Ignoranza è stato visto invece da 2.182.000 spettatori. La commedia diretta da Massimiliano Bruno con protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann ha registrato il 9.9% di share. Il pubblico del piccolo schermo ha dunque premiato il programma condotto da Scotti e diventato ormai un format di sicuro successo. Su Rai2 l’appuntamento era invece con una nuova puntata di Nemo – Nessuno Escluso che ha interessato 1.008.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rai3 era in onda il film L’Ottava Nota del regista Francois Girard con Dustin Hoffman che è stato visto da 1.115.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

I programmi in onda sugli altri canali Mediaset e La7

Tornando ai canali Mediaset vediamo i dati Auditel relativi ai programmi in onda venerdì 7 dicembre. Su Italia 1 il film Il Settimo Figlio è stato visto da 850.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 l’appuntamento era con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e che si occupa di approfondire casi di cronaca nera questa settimana ha totalizzato 1.133.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 era in onda la trasmissione di approfondimento Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi, in arte Zoro, ha registrato 833.000 spettatori con uno share del 4.8%.

Gli ascolti degli altri programmi in prima serata

Vediamo infine gli ascolti dei programmi in onda ieri su TV8 e sul Nove. Su TV8 4 il film d’animazione Hotel Transilvania è stato visto da 534.000 spettatori con il 2.4% di share mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha segnato 1.114.000 spettatori (4.9%).