Ascolti tv venerdì 3 gennaio 2020: La porta dei sogni vince senza brillare

Ascolti tv venerdì 3 gennaio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata

Gli ascolti tv di venerdì 3 gennaio 2020 chiudono un cerchio per La porta dei sogni di Mara Venier. Ieri infatti è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione e benché molti si sarebbero aspettati una chiusura col botto, così non è stato. Il programma di Mara piace al pubblico, ma non è riuscito a spiccare il volo. Sono cresciuti di poco gli spettatori ma non lo share: ieri La porta dei sogni è stata scelta da 3.060.000 di spettatori pari al 14.5% di share. Nelle precedenti puntate, il programma ha totalizzato prima 2.781.000 di spettatori (share del 14.4%) e poi 2.622.000 (share del 14.3%) andando in onda di sabato sera, il 28 dicembre. Le emozioni di certo non mancano, ma è mancata invece una percentuale di share che facesse urlare al successo.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 3 gennaio 2020, tutti i dati

Vediamo adesso cosa è successo su tutti gli altri canali televisivi e la loro programmazione per la prima serata. Questi tutti gli ascolti di venerdì sera 3 gennaio:

Rai 2 – Una Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone: 1.377.000 di spettatori e il 6.1% di share;

Rai 3 – Tutto quello che vuoi: 1.257.000 di spettatori e il 5.5% di share;

Canale 5 – Una Tata Magica: 2.730.000 di spettatori e il 12.9% di share;

Rete 4 – #CR4 – La Repubblica delle Donne: 844.000 spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Indiana Jones e il Tempio Maledetto: 1.321.000 di spettatori e il 6.6% di share;

La7 – L’Attimo Fuggente: 722.000 spettatori e il 3.3% di share;

TV8 – Masterchef Italia 8: 718.000 spettatori e il 3.8% di share;

Nove – I migliori Fratelli di Crozza: 606.000 spettatori e il 2.6% di share.

Ascolti tv 3 gennaio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale