Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019: Tale e Quale stravince, L’Isola di Pietro in calo

Gli ascolti tv del 25 ottobre 2019, chi ha vinto la sfida del venerdì sera

I dati degli ascolti tv di venerdì 25 ottobre 2019 incoronano ancora una volta Tale e Quale Show campione della serata. Il programma di Carlo Conti è imbattibile in questa stagione televisiva, questo è ormai un dato certo. Mediaset ha controprogrammato nella stessa serata la fiction L’Isola di Pietro, che con la seconda stagione ha registrato ascolti molto alti, ma non sta riuscendo a strappare lo scettro alla Rai. Guardando gli ascolti tv, infatti, scopriamo che Tale e Quale Show – Il Torneo è stato seguito da 4.092.000 e uno share del 20,2%. Su Canale 5, invece, L’Isola di Pietro ha registrato uno share del 13,7% pari a 2.788.000 spettatori. Dati che comparati a quelli della settimana scorsa vedono Tale e Quale in crescita e L’Isola di Pietro in discesa. Vediamo adesso tutti gli ascolti tv del 25 ottobre, con i dati della prima serata e quelli dei principali programmi del preserale.

Ascolti tv del 25 ottobre 2019, i dati della prima serata

NCIS su Rai 2 ha registrato uno share del 4,7% con 1.170.000 spettatori, mentre Criminal Minds ha ottenuto 909.000 spettatori e il 4,4%. Rai 3 con Confusi e Felici è stato scelto da 1.148.000 spettatori e uno share del 4,9%. Sulle altre reti Mediaset, invece, 1.189.000 spettatori hanno scelto Ghost Rider – Spirito di vendetta su Italia 1 (5,1% di share). Rete 4 con Quarto Grado invece è stato seguito da 1.239.000 spettatori con il 7% di share. Su TV8 Masterchef 8 ha registrato il 2,4% di share con 490.000 spettatori. E per finire, sul La 7, Propaganda Live ha registrato 869.000 spettatori con uno share del 4,8%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.309.000 spettatori (5,6%). Scopriamo adesso gli ascolti tv del 25 ottobre dei principali programmi del pomeriggio.

Ascolti tv venerdì 25 ottobre, I soliti ignoti meglio di Striscia la notizia

L’Eredità ha ottenuto uno share del 23,8% e ben 4.416.000 spettatori, contro il 21,1% e i 3.778.000 di spettatori di Caduta libera su Canale 5. I soliti ignoti hanno registrato 5.019.000 e il 20,7% di share. Striscia la notizia invece ha raccolto davanti alla televisione 4.437.000 spettatori e il 18,2%.