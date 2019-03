Ascolti TV 22 Marzo 2019, Ciao Darwin contro La Corrida: Bonolis vince

Ascolti TV venerdì 22 Marzo 2019: Paolo Bonolis vince con Ciao Darwin contro La Corrida di Carlo Conti

Un venerdì sera all’insegna della spensieratezza. Ieri, 22 Marzo 2019, sono andate in onda due delle più storiche trasmissione della televisione italiana. Stiamo parlando di Ciao Darwin e La Corrida. Il primo condotto come sempre dalla coppia Paolo Bonolis – Luca Laurenti, il secondo dall’amatissimo Carlo Conti. Canale 5 ha vinto anche stavolta, portando perciò a casa una grande vittoria per quanto riguarda gli ascolti tv del prime time. In ogni caso, il programma Mediaset ha avuto un leggerissimo calo rispetto alla prima puntata, andata in onda lo scorso venerdì. Per quanto riguarda la prima puntata de La Corrida, non si può far altro che parlare di buonissimi risultati nonostante non abbia vinto.

Ascolti TV, Paolo Bonolis vince ancora con Ciao Darwin: ottimo anche la prima puntata de La Corrida su Rai 1

Passando ai numeri, Davide Maggio ci fa sapere che Bonolis ha raccolto ben il 21.83%, con più di 4 milioni di spettatori. Anche Carlo Conti ha comunque toccato picchi di 4 milioni di persone. In ogni caso, gli italiani sembrano aver preferito la serata dedica allo scontro tra Family Day e Gay Pride. Spostandoci sugli ascolti tv della mattina, la Rai ha stravinto contro Mediaset. Uno Mattina e Storie Italiane hanno raggiunto rispettivamente il 17.54% e il 17.22% di share. Federica Panicucci con Mattino Cinque ha invece toccato il 15.39%.

Barbara d’Urso vittoriosa con Pomeriggio 5 contro tutti

Ancora una volta, Barbara d’Urso vince su tutti gli altri. La conduttrice di Canale 5 porta a casa sempre grandissimi risultati. Anche questo venerdì, Pomeriggio 5 è stato uno dei programmi più visti nella sua fascia oraria. A quanto pare, la presentatrice non perde un colpo.