Ascolti TV venerdì 22 febbraio: Maria De Filippi e la sua scelta trionfano

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 22 febbraio 2019

Gli ascolti TV di venerdì 22 febbraio 2019 hanno subìto un ritardo nell’essere resi noti. Non siamo stati in grado di darvi i numeri di telespettatori e la percentuale di share questa mattina per un ritardo tecnico, infatti. Nulla di preoccupante, gli amanti delle sfide tra Rai e Mediaset hanno dovuto aspettare solo qualche ora in più prima di scoprire qual è stato il programma più visto ieri sera. La sfida principale era tra Uomini e Donne La Scelta e Sanremo Young. Ebbene, a trionfare è stato l’appuntamento con la scelta di Lorenzo Riccardi: è stata seguita da 3.451.000 spettatori, 17.8% di share. Antonella Clerici è stata scelta invece da 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Uomini e Donne La Scelta batte Sanremo Young, gli ascolti TV di venerdì 22 febbraio

Ma cosa è successo sugli altri canali? Il film in onda su Rai3, Scusate se Esisto, è stato visto da 1.636.000 spettatori e uno share del 6.8%. Su Italia1, il film Transporter: Extreme è stato seguito da 1.563.000 spettatori e il 6.4% di share. Quarto Grado su Rete4 ha registrato 948.000 spettatori e uno share del 5.1%. Buon risultato per Italia’s Got Talent su Tv8 con uno share del 5.5% e 1.303.000 spettatori. A seguito troviamo il programma in onda su La 7, Propaganda Live, che è stato scelto da 948.000 spettatori, pari a uno share del 5.1%. Il ritorno di Fratelli di Crozza sul canale Nove ha intrattenuto 1.114.000 spettatori con il 4.6%. Infine, su Rai 2 gli episodi di NCIS e NCIS New Orleans hanno registrato i seguenti ascolti TV: il primo episodio 930.000 spettatori (3.7%), il secondo 849.000 (3.6%), il terzo 736.000 spettatori (3.6%).

Ascolti TV venerdì 22 febbraio, la sfida nel pre-serata

Interessante come sempre anche la sfida agli ascolti TV di venerdì 22 febbraio tra L’Eredità e Avanti un altro. Il game show di Rai 1 è stato seguito da 5.045.000 spettatori con il 25.5% di share. Su Canale 5 Paolo Bonolis è stato preferito da 4.123.000 spettatori (21.2%). Nel pre-serata, la vittoria è andata a Striscia la Notizia con uno share del 19.7% e 4.967.000 spettatori contro I Soliti Ignoti, che ha ottenuto 4.675.000 spettatori e il 18.6%.