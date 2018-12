Ascolti tv venerdì 14 dicembre, Un Natale d’Oro Zecchino conquista il pubblico

By

Il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 ha vinto ieri la sfida con Gerry Scotti

La programmazione televisiva di ieri, venerdì 14 dicembre, ha iniziato a condurre gli spettatori verso il clima delle feste. Vediamo dunque gli ascolti delle trasmissioni in onda in prima serata. Su Rai1 l’appuntamento era con Un Natale d’oro Zecchino. La puntata speciale dedicata al Santo Natale è stata vista da 3.669.000 spettatori . Il programma condotto da Carlo Conti, che ha offerto al pubblico della prima rete della televisione pubblica una serata all’insegna delle canzoni del Natale, ha registrato il 17.9% di share. Su Canale 5 invece è tornato l’appuntamento speciale con Chi vuol essere milionario? Il quiz cult condotto da Gerry Scotti è stato visto da 3.267.000 spettatori pari al 16.4% di share. Tornando alle reti Rai, su Rai2 è andato in onda Due soldati, il film di Marco Tullio Giordana con Angela Fontana, Daniele Vicorito e Dario Rea che ha conquistato 1.127.000 spettatori pari al 5% di share. Su Rai3 invece il film La ragazza del treno con Emily Blunt ha catturato l’attenzione di 1.168.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%.

Gli ascolti dei programmi delle reti Mediaset

A conquistare il pubblico del piccolo schermo è stato dunque il programma di Rai1 Un Natale d’Oro Zecchino. Scopriamo adesso gli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 14 dicembre. Tornando alle reti Mediaset, vediamo che su Italia 1 è andato in onda il film di Christopher Nolan, Interstellar. La pellicola di fantascienza con Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway è stata vista da 1.053.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 è invece tornato l’appuntamento con Quarto Grado. La nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha tenuto davanti al piccolo schermo 1.123.000 spettatori con il 6.5% di share.

Dati Auditel dei programmi in onda su La7, TV8 e il Nove

Infine ecco i dati Auditel dei programmi in onda sulle reti minori. Su La7 la nuova puntata di Propaganda Live ha ottenuto 977.000 spettatori. La trasmissione condotta da Diego Bianchi in arte Zoro ha registrato il 5.6% di share. Su TV8 il film Natale in affitto con Ben Affleck ha raccolto 445.000 spettatori con il 2%. Sul Nove infine I migliori Fratelli di Crozza è stato visto da 651.000 spettatori con il 2.8%.