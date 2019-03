Ascolti tv venerdì 1 marzo: buon risultato registrato da Sanremo Young

Ascolti tv 1 marzo 2019: Sanremo Young vs Uomini e Donne: La Scelta

Continua a registrare successi e consensi il nuovo format del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne La Scelta. La prima serata di venerdì 1 marzo ha tenuti incollati alla tv il pubblico di Canale 5 per guardare le feste di fidanzamento di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. I due ragazzi hanno scelto rispettivamente Irene e Sonia, ma non senza polemiche. Il programma ha registrato il 16,1% di share con un totale di 2 milioni e 900 mila persone. Non male, anche se fermo agli ascolti della scorsa settimana, Sanremo Young su Rai 1. La trasmissione che vede come conduttrice Antonella Clerici è fermo al 14,5% con un totale di telespettatori maggiore rispetto a Canale 5: 3 milioni e 100 mila. Su Sky invece Italia’s Got Talent ha raccolto 1 milione e 100 mila telespettatori con il 5% di share. La prima serata è stata vinta anche se per pochi punti di share dallo Speciale di Uomini e Donne. Il Direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri ha dichiarato che la scelta del serale di Uomini e Donne è stata una scommessa vinta. Nel comunicato stampa ufficiale di Mediaset si legge: “Le 3 puntate speciali di “Uomini e Donne: la scelta” sono una scommessa vinta. Il perfetto mix tra emozioni e colpi di scena ha coinvolto e appassionato gli spettatori in tv e sui social. Un applauso a Maria De Filippi e al suo eccezionale gruppo di lavoro”.

1 marzo 2019: come sono andati gli altri programmi

Ma cosa è successo sugli altri canali? Su Rai 3 è andato in onda il film tv Un paese quasi perfetto, con Fabio Volo, Miriam Leone e Silvio Orlando, che ha registrato 1 milione e 300 mila telespettatori e uno share di 5,5%. Mentre, su Italia 1, c’era il film Transporter 3 che arriva di pari passo a Rai 3, 5,5% di share e 1 milione e 200 mila telespettatori. Su Rete 4 invece trovavamo la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto Grado, che ha tenuto incollati alla tv il 6,4% di telespettatori pari a 1 milione e 200 mila.

Daytime pomeriggio: come sono andati Rai 1 e Canale 5

Il daytime del pomeriggio è stato vinto come l’intera settimana da Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti registrato picchi molto alti in riferimento soprattutto ai programmi del pomeriggio. A registrare oltre il 23% sono infatti stati Uomini e Donne, il daytime del reality L’Isola dei Famosi e Amici di Maria De Filippi. Segue invece Pomeriggio 5 con il 16,55% di share e 1 milione e 800 mila telespettatori nella prima parte e il 15,44% e 1 milione e 900 mila telespettatori nella seconda parte. La Vita in Diretta invece ha registrato il 13,92% di share.