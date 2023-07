Ascolti tv: Upas, Conti, Ragazza e l’Ufficiale, Professor T. Top e flop

Altra vittoria di Tali e Quali in replica (Rai Uno). Carlo Conti & Co hanno intrattenuto quasi 2 milioni di utenti (16.3% di share), battendo nuovamente La Ragazza e l’Ufficiale (Canale Cinque) che ha avuto 1.56 milioni di spettatori (13.6%, dato non entusiasmante e in calo rispetto alla scorsa settimana). La nuova stagione di Professor T (Rai Due) parte male con soli 400mila utenti (3%). Bene Chicago PD (Italia Uno) al 8.9%. In forte calo Quarto Grado (Rete Quattro) che ha perso oltre 150mila utenti rispetto a sette giorni fa, registrandone 863mila (7.3%).

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 28 luglio 2023:

Rai Uno – Tali e Quali Show (replica): 1.959.000 spettatori (16.9%)

Canale 5 – La Ragazza e l’Ufficiale: 1.567.000 spettatori (13.6%);

Rai Due – Professor T: 401.000 spettatori (3%);

Italia 1 – Chicago PD: 1.220.000 spettatori (8.9%);

Rai Tre – Aspromonte – La terra degli ultimi: 705.000 telespettatori (5.2%);

Rete 4 – Quarto Grado – Le storie: 863.000 spettatori (7.3%);

La7 – Il muro di gomma: 493.000 spettatori (4.4%);

TV8 – Prove di Formula 1: 348.000 spettatori (2.7%);

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 292.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv venerdì 28 luglio 2023: preserale e access prime time

Un posto al sole vola al 10%. Solito dominio di Techetechetè e di Reazione a Catena.

Rai Uno – Techetechetè ha raggiunto 2.828.000 spettatori (19.4%);

Canale 5 – Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.044.000 spettatori (14.4%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.107.000 spettatori (24.4%) nella prima parte e di 3.187.000 spettatori (29.1%) nella seconda.

Canale 5 – Caduta Libera ha registrato la presenza di 1.168.000 spettatori (14.2%) nella prima parte e 1.673.000 utenti (15.8%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente Estate è stato visto da 621.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e da 635.000 spettatori (4.3%) nella seconda;

Rai Tre – Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.461.000 spettatori (10%);

La7 – In onda Estate ha tenuto incollati al piccolo schermo 865.000 spettatori (5.9%);

Venerdì 28 luglio 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha intrattenuto 1.182.000 spettatori (11.3%) nel primo episodio e 1.199.000 spettatori (14.4%) nel secondo;

Rai Uno – Sei Sorelle è stato visto da 786.000 spettatori (10.6%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato seguito da 1.485.000 spettatori (20.2%);

Canale 5 – Beautiful ha intrattenuto 2.345.000 spettatori (20.3%);

Canale 5 – Terra Amara ha tenuto compagnia 2.389.000 spettatori (22%);

Canale 5 – La Promessa ha appassionato 1.982.000 spettatori (21.9%);

Canale 5 – My Home My Destiny: ha raggiunto 1.597.000 spettatori (20.8%);

Canale 5 – Un altro domani ha registrato una media di 1.051.000 spettatori (14.5%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 28 luglio 2023

Prosegue l’ottima avventura di Camper che continua a ottenere eccellenti risultati.