Ascolti tv: Ulisse, Ranieri, Balivo e Myrta Merlino. Quanti flop!

La prima serata è stata vinta dal match di Pallavolo (Rai Due) Italia-Francia che ha raccolto 3 milioni di utenti e il 16.2% di share. Male Rai Uno, che ha riproposto l’ennesima replica puntando su Ulisse: 1.8 milioni di utenti (11.7%). L’esordio su Canale Cinque della fiction La voce che hai dentro, con protagonista Massimo Ranieri, ha avuto quasi 2.5 milioni di spettatori (14.5%). Un risultato non da flop ma neppure entusiasmante. La ‘battaglia’ dei talk viene vinta da Paolo Del Debbio. Il suo Dritto e Rovescio ha battuto Piazza Pulita di Corrado Formigli.

Male il debutto di X Factor 17 al 2.2% di share

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 14 settembre 2023:

Rai Uno – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha intrattenuto 1.853.000 spettatori (11.7%);

Canale 5 – La Voce che hai Dentro ha tenuto compagnia a 2.481.000 spettatori (14.5%);

Rai Due – Europei di Pallavolo Italia-Francia ha ottenuto una media di 3.012.000 spettatori (16.2%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 1.181.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre – Mia Moglie è un Fantasma ha ottenuto una media di 680.000 spettatori (3.7%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 890.000 spettatori (6.7%);

La 7 – Piazza Pulita ha interessato 706.000 spettatori (5.7%);

Tv8 – The Karate Kid – La leggenda continua è stato visto da 272.000 spettatori (1.7%);

Nove – Essere Moana – Segreti e Misteri ha intrattenuto 310.000 spettatori (1.7%);

Sky Uno – X Factor 17 ha raccolto 374.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv giovedì 14 settembre 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi tiepido e quasi raggiunto da Paperissima Sprint. Liorni tiene nuovamente a distanza siderale Gerry Scotti.

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 3.192.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno – Cinque Minuti ha interessato 3.566.000 spettatori (19.9%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate ha tenuto compagnia a 2.770.000 spettatori (14.4%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.358.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e 3.613.000 spettatori (26.5%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.193.000 spettatori nella prima parte (12.6%) e 2.180.000 spettatori nella seconda (16.9%);

Rete 4 – Stasera Italia ha totalizzato una media di 1.032.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 841.000 spettatori (4.3%) nella seconda.

Rai Tre – Un Posto al Sole ha appassionato 1.618.000 spettatori (8.3%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.250.000 spettatori (6.8%);

Tv8 – 100% Italia ha avuto 459.000 spettatori (2.4%);

Nove – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 431.000 spettatori (2.3%);

Giovedì 14 settembre ascolti tv: il pomeriggio

Caterina Balivo, in calo, non va oltre il 12%. I numeri de La Volta Buona iniziano ad essere allarmanti considerando che la Bortone in quella fascia faceva circa il 16% di share. Matano batte di nuovo nettamente Myrta Merlino, con Pomeriggio Cinque che supera non di molto il milione di utenti.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.227.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e da 1.123.000 spettatori (11.8%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.449.000 spettatori (18.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.529.000 spettatori (19.3%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 583.000 spettatori (5.5%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 405.000 spettatori (5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.548.000 telespettatori (21.7%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.563.000 spettatori (27%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.697.000 spettatori (24.2%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello ha interessato 1.817.000 spettatori (22.2%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.651.000 spettatori (21.4%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.106.000 spettatori nella prima parte (15.6%) e 1.033.000 (13.2%) nella seconda;

Ascolti tv della mattina di giovedì 14 settembre 2023