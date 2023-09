Ascolti tv, tutti i dati: turbo Pomeriggio 5, Montalbano e Bisio ok

Pomeriggio 5 parte molto bene (21.37% nella prima parte e 19.33% nella seconda). C’era tanta attesa per l’esordio del talk che dopo anni ha cambiato guida (fuori d’Urso, dentro Myrta Merlino). Senza dubbio la prima puntata ha potuto contare sull’effetto sorpresa e sul fatto di non avere contro un osso duro come Alberto Matano (La Vita in Diretta inizierà la prossima settimana). Fatto sta che i dati del debutto sono molto più che sufficienti.

Per quel che riguarda la prima serata, cresce il pubblico innanzi alla tv. Finite le vacanze, più gli italiani si rifugiano sul divano prima di coricarsi. Il Giovane Montalbano in replica (Rai Uno), vicino ai 3 milioni (17.9%), batte Benvenuti al Sud (Canale Cinque) che ha fatto registrare comunque un sufficiente 15.3% di share (quasi 2.5 milioni di utenti).

Bene l’esordio di Presa Diretta (Rai Tre) e quello di Quarta Repubblica (Rete Quattro). Il primo vicinissimo al milione di spettatori, il secondo più di 800 mila.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 4 settembre 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano 2 in replica ha totalizzato 2.916.000 spettatori (17.9% di share);

Canale Cinque: Benvenuti al Sud ha avuto 2.469.000 spettatori (15.3%);

Rai Due: Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera hanno interessato 1.838.000 spettatori (10.1%);

Italia Uno: Le Iene presentano: Inside ha avuto un ascolto di 887.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Presa Diretta ha convinto 966.000 persone (5.4%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 818.000 spettatori (6.2%);

La7: Anna an The King ha interessato 330.000 spettatori (2.2%);

TV8: What Women Want – Quello Che Le Donne Vogliono ha fatto compagnia a 238.000 spettatori (1.5%);

Nove: Joker – Wild Card ha catturato l’attenzione di 325.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv lunedì 4 settembre 2023: preserale e access prime time

Ascolti tv lunedì 4 settembre 2023: il pomeriggio

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 2.000.000 spettatori (23.3%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.633.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e di 1.572.000 utenti (19.3%) nella seconda.

