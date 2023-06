Ascolti tv, tutti i dati: Sciarelli vola, Liorni-Scotti sfida senza storia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 21 giugno 2023

Male le ammiraglie, a vincere il prime time è Rai Tre con Chi l’ha visto? che ha raggiunto 2 milioni di utenti e il 14% di share. Il faro dei ricordi su Rai Uno al 12.4%, tracollo di Canale Cinque che arriva solamente all’8.7% con New Amsterdam. Bene Delitti in paradiso su Rai Due al 6.8%. Il resto dei programmi in palinsesto sotto il milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 21 giugno 2023:

Rai Uno – Il faro dei ricordi ha raccolto 1.962.000 spettatori (12.4%);

Canale 5 – New Amsterdam ha totalizzato 1.324.000 spettatori (8.7%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha avuto 1.131.000 spettatori (6.8%);

Italia 1 – Sherlock Holmes ha fatto compagnia a 753.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 1.976.000 spettatori (14%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 760.000 spettatori (6.4%);

La7 – Atlantide – Il caso Orlandi, 4o anni senza veritàha convinto 450.000 spettatori (3.8%);

Tv8 – Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 300.000 spettatori (2.1%);

Nove – LBA Playoff: Armani Milano – Virtus Bologna ha conquistato 364.000 spettatori (2,2%).

Ascolti tv mercoledì 21 giugno 2023: preserale e access prime time

Techetechetè di poco avanti a Paperissima Sprint. Reazione a Catena surclassa Caduta Libera.

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 2.862.000 spettatori (16.8%);

Rai Uno: Techetechetè è stato seguito da 2.862.000 spettatori (16.8%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.644.000 persone (15.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.162.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e nella seconda da 2.915.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Caduta Lbera ha ottenuto 1.161.000 telespettatori (13.6%) e poi 1.986.000 utenti (18.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.082.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.630.000 spettatori (9.5%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.218.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – La Prima Sfida a 80.000 spettatori (0.9%), Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 111.000 spettatori (1%).

Ascolti tv mercoledì 21 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.365.000 spettatori (15.5%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 881.000 spettatori (13%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.894.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.524.000 telespettatori (22%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.542.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.892.000 spettatori (21%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.011.000 spettatori (14.4%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher – La stoffa di cui sono fatti i sogni ha avuto 813.000 spettatori (11.5%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 21 giugno 2023