Ascolti tv, tutti i dati: A Sua immagine e Show dei record chi ha vinto

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 05 agosto 2023

La serata è stata vinta da Lo show dei record di Gerry Scotti, andato in onda su Canale 5, che ha registrato un ulteriore miglioramento rispetto alla scorsa settimana portandosi a casa il 14% di share e più di un milione e mezzo di spettatori.

A seguire la puntata di A Sua immagine dedicata allo speciale Veglia di Preghiera di Papa Francesco con i giovani, andato in onda su Rai 1 che ha registrato l’11% di share e quasi un milione e mezzo di telespettatori. Bene anche per il film “Il ragazzo della piscina” su Rai 3 che si è portato a casa oltre il milione di utenti e quasi l’8% di share. Nulla invece da segnalare per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: i numeri sono rimesti ben al di sotto del milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 05 agosto 2023: