Ascolti tv Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Ecco chi sta vincendo

Uomini e Donne: come sono andati gli ascolti dell’ultima settimana del dating-show

Uomini e Donne, il noto dating-show di Canale 5, ha da poco riaperto i battenti dopo la lunga pausa estiva. Gli ascolti, però, continuano a salire e a dimostrarsi una vera garanzia. Specialmente se si tratta delle puntate dedicate al seguitissimo Trono Over. Infatti, secondo i dati Auditel, la puntata più vista di questa settimana (24-28 settembre) è stata quella di lunedì, regalando agli spettatori le vicende della turbolenta storia tra la dama Gemma Galgani e il suo cavaliere Rocco. Una storia, la loro, che ha appassionato ben 2.930.000 spettatori, conquistando così il 23,98% di share. La medaglia d’argento va invece alla puntata di martedì, incentrata sulle vicissitudini degli affascinanti cavalieri Sebastiano e David Scarantino. Sono stati 2.650.000 gli spettatori incollati allo schermo, facendo raggiungere uno share del 22,40%. Medaglia di bronzo, infine, quella assegnata alla puntata di mercoledì, che ha visto protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le puntate di giovedì e venerdì si sono rivelate molto più lontane in termini di ascolti. I protagonisti Lorenzo Ricciardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Mara Fasone hanno realizzato 2.457.000 spettatori e 20,81% di share e 2.501.000 spettatori con il 20,48% di share.

Uomini e Donne, successo: qual è il segreto del programma

Dopo più di vent’ anni, Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto ogni giorno da Maria De Filippi, fa ascolti incredibili. Con il trono classico e con il più recente Trono Over, riesce a tenere incollati allo schermo più di due milioni e mezzo di telespettatori. Parte del merito va sicuramente alla padrona di casa che, seduta sul famoso gradino, con la sua costante professionalità fa da voce narrante al viaggio intrapreso dai pretendenti in studio. Ma è il format, una vera e propria docu-soap, ad appassionare il pubblico con il realismo che contraddistingue tutte le storie di cui è spettatore. Le dinamiche tipiche del genere televisivo in questione e i ruoli precisi coinvolti si intrecciano in un susseguirsi di vicende che da anni raggiungono risultati clamorosi in termini di ascolti. E la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono la ciliegina sulla torta per un successo garantito!

Uomini e Donne: anticipazioni Trono Over

Secondo quanto riportato dal blog Vicolo delle News, la prossima esterna tra la dama Gemma e il suo Rocco pare non sia finita nel migliore dei modi. I due avrebbero litigato per l’intera serata, ma l’indomani il cavaliere si sarebbe presentato in studio con un inaspettato anello, ma non di fidanzamento. La dama, infatti, si aspettava un’indimenticabile dichiarazione d’amore ma, da parte di Rocco, c’era solo la volontà di “continuare la conoscenza”. In puntata, però, è presente anche Marco, l’altro uomo per cui Gemma prova dei sentimenti. E, inevitabilmente, tra i due cavalieri scoppia una piccola lite.