Ascolti tv: Tra le onde delle Hawaii, Signora Volpe. Chi ha vinto

Tra le onde delle Hawaii (Rai Uno) si è aggiudicato la serata con 1,9 milioni di spettatori e un tiepido 13% di share. Secondo posto per Signora Volpe (Canale Cinque) che cala al 9,3%. Buoni risultati, invece, per Delitti in Paradiso (Rai Due) con 1 milione di telespettatori con l’8.2%. In calo anche Zona Bianca (Rete Quattro) al 7,5% di share e Freedom Summer (Italia Uno) che si ferma al 5,3% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 2 agosto 2023:

Rai Uno – Tra le onde delle Hawaii ha raccolto 1.918.000 spettatori (13,8%);

Canale 5 – Signora Volpe ha totalizzato 1.257.000 spettatori (9,3%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha avuto 1.058.000 spettatori (8,2%);

Italia 1 – Freedom Summer ha fatto compagnia a 623.000 spettatori (5,3%);

Rai Tre – Nel Secolo Breve ha informato 795.000 spettatori (5,7%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 842.000 spettatori (7,5%);

La7 – L’uomo della pioggia ha convinto 636.000 spettatori (5,1%);

Tv8 – Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 364.000 spettatori (3,1%);

Nove –Per un pugno di dollari ha conquistato 402.000 spettatori (3%).

