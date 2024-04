Ascolti tv: The voice-Se potessi dirti addio, chi ha perso. Tonfi e botti

The voice senior – La finale (Rai 1) domina la serata raccogliendo 3.67 milioni di spettatori con il 23.5% di share. Altro successo per Antonella Clerici e il suo team che battono agevolmente Se potessi dirti addio (Canale 5) che ha avuto 2.9 milioni di utenti e l’16.7% di share (calo di 150 mila spettatori rispetto alla serata precedente). Come al solito ottima performance di Quarto Grado (Rete Quattro) con 1.2 milioni di spettatori e l’8.2% di share. Bene anche Fratelli di Crozza (Nove) che ha sfondato il muro del milione

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 5 aprile 2024:

Canale 5: Se potessi dirti addio ha raccolto 2.906.000 spettatori (16.7% di share);

Rai Uno: The voice senior ha totalizzato 3.679.000 spettatori (23.5%);

Rai Due: Tutta un’altra vita ha avuto 670.000 spettatori (3.7%);

Italia 1: Il cacciatore di giganti ha fatto compagnia a 853.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre: Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana ha coinvolto 492.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.198.000 spettatori (8.2%);

La7: Propaganda Live ha convinto 887.000 spettatori (6%);

Tv8: MasterChef Italia 13 ha ottenuto 533.000 spettatori (3.3%)

Nove: Fratelli di Crozza ha radunato 1.103.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv venerdì 5 aprile 2024: preserale e access prime time

Batosta per Striscia la Notizia finita sotto ai 3 milioni di utenti e sotto il 15% di share.

Rai Uno: Cinque Minuti ha avuto 4.379.000 spettatori (23.1%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha conquistato 5.463.000 spettatori (27.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.971.000 persone (14.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.698.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e nella seconda da 3.941.000 spettatori (27.9%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 1.627.000 telespettatori (15.7%) nella prima parte e ne ha avuti 2.577.000 (19.2%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 5 aprile 2024: il pomeriggio

Pomeriggio Cinque sempre più in difficoltà.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.485.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e da 1.472.000 utenti (15.4%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.625.000 spettatori (20%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 1.854.000 spettatori (22.3%);

Rai Due: Ore 14 ha informato 877.000 spettatori (7.9%);

Rai Due: Bella Ma’ è stato seguito da un netto di 462.000 utenti (5.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.652.000 telespettatori (21.8%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.505.000 telespettatori (21.5%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.721.000 spettatori (27.8%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.603.000 utenti (19.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.497.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.243.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e di 1.108.000 utenti (13.6%) nella seconda (saluti a 1.149.000 e il 12.3%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 5 aprile

Batosta per Mattino Cinque che chiude con soli 674 mila utenti (16.6% di share).