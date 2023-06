Ascolti tv: Temptation Island, Blanca e Report. Chi ha fatto il botto

By

Tutti i dati auditel e gli approfondimenti sullo share relativi ai programmi in onda nella giornata di lunedì 26 giugno 2023

Temptation Island (Canale Cinque) parte col botto intercettando oltre 3.5 milioni di utenti e uno share pari al 26.1% (nel 2021 l’esordio convinse 3.194.000 spettatori e ottenne 20.96%). Raggranellare così tanti spettatori d’estate è impresa non da poco: Maria De Filippi si conferma una volta di più la regina della tv italiana. Blanca (in replica su Rai Uno) ha avuto 2.4 milioni di utenti (14.3%). Come al solito molto bene Report (Rai Tre) con 1.8 milioni di spettatori (10.8%). Il resto del palinsesto sotto la soglia del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 26 giugno 2023:

Rai Uno: Blanca ha totalizzato 2.433.000 spettatori (14.3% di share);

Canale Cinque: Temptation Island ha avuto 3.558.000 spettatori (26.1%);

Rai Due : CSI Vegas ha interessato 661.000 spettatori (3.6%);

Italia Uno: Fast and Furious ha avuto un ascolto di 787.000 spettatori (4.6%);

Rai Tre: Report ha convinto 1.840.000 persone (10.2%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 820.000 spettatori (6%);

La7: Giochi di Potere ha interessato 434.000 spettatori (2.7%);

TV8: Cops – Una banda di poliziotti ha fatto compagnia a 276.000 spettatori (1.6%);

Nove: Ex – Amici come Prima ha catturato 290.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv lunedì 26 giugno 2023: preserale e access prime time

Paperissima Sprint abbondantemente sopra a Techetechete.

Rai Uno: Techetechete ha raggiunto 2.642.000 spettatori (14.8% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 3.120.000 persone (17.5%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.227.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e nella seconda da 2.989.000 spettatori (25%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.073.000 telespettatori (11.9%) nella prima parte e ne ha avuti 1.877.000 (16.4%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.527.000 spettatori (8.5%);

Rete Quattro – Controcorrente ha informato 844.000 spettatori (5%) nella prima parte e ne ha ottenuti 877.000 (4.9%) nella seconda.

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.521.000 spettatori (8.5%);

Ascolti tv lunedì 26 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.409.000 spettatori (15.3% di share);

Rai Uno: Sei sorelle ha avuto 952.000 spettatori (13.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.831.000 spettatori (23.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.324.000 telespettatori (19.9%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.445.000 telespettatori (22.4%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato da 1.975.000 telespettatori (21.5%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.058.000 spettatori (14.3%);

Canale 5: Inga Lindstrom – La Casa delle Farfalle ha raccolto 846.000 spettatori (11.4%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 26 giugno 2023