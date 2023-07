Ascolti tv: Scotti e D’Alessio, chi ha vinto. Caduta libera malissimo

Per la seconda settimana di seguito la serata è stata vinta dallo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, “20 anni che siamo italiani”, che si è portato a casa risultati simili alla scorsa puntata: 17.3% di share e più di 1.8 milioni di spettatori. Leggero miglioramento per la replica de “Lo show dei record” che, dopo il calo della scorsa settimana, si avvicina nuovamente al 12% di share. Meno bene della scorsa settimana per il film “Ritorno al futuro II” che si aggiudica il 6.3% di share e ha intrattenuto quasi 700.000 spettatori. Niente in particolare da segnalare per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: i numeri sono rimasti ben al di sotto del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 22 luglio 2023: Rai Uno: 20 anni che siamo italiani ha intrattenuto 1.838.000 spettatori con il 17.3% di share;

Canale 5: Lo show dei record in replica ha convinto 1.148.000 spettatori (11.9%);

Rai Due: Lucida ossessione ha ottenuto 614.000 utenti (5.4%);

Rai tre: L’Amica Geniale ha intrattenuto 379.000 spettatori (3.5%);

Italia Uno: Ritorno al futuro II ha interessato 696.000 spettatori (6.3%);

Rete 4: Viaggi di nozze ha totalizzato un a.m. di 518.000 spettatori (4.9%);

La 7: Eden – Un pianeta da salvare ha convinto 366.000 spettatori (3.8%);

Tv 8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha totalizzato 410.000 spettatori (3.5%);

Nove: Sirene – L’omicidio del piccolo Loris ha raggiunto 192.000 persone (1.7%). Ascolti tv sabato 22 luglio 2023: preserale e access prime time Caduta libera, sempre più in ‘caduta libera’, sotto al milione nella prima parte. Dati allarmanti per il quiz show di Gerry Scotti. Rai 1: Techetechetè ha intrattenuto 2.417.000 spettatori (20.4% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 1.789.000 persone (15.1%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 688.000 telespettatori (5.9%);

Rete 4: Controcorrente Estate ha ottenuto 550.000 spettatori nella prima parte del programma (4.7%), mentre nella seconda ne ha avuti 651.000 (5.5%);

La 7: In Onda Estate ha raggiunto 649.000 persone (5.5%);

Rai Tre: Generazione Bellezza ha interessato 321.000 spettatori (2.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.694.000 spettatori (26.4%) nella prima parte, mentre Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha totalizzato 2.043.000 spettatori (24%);

Canale 5: Caduta Libera ha raggiunto 951.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 1.465.000 (14.9%). Ascolti tv sabato 22 luglio 2023: il pomeriggio Rai Uno: Linea Blu ha intrattenuto 1.487.000 spettatori (13.3% di share);

Rai Uno: Passaggio a Nord-Ovest ha avuto 808.000 spettatori (8.4%);

Rai Uno: A Sua Immagine ha registrato 544.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 487.000 nella seconda (5.4%)

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.266.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Scene da un matrimonio ha interessato 1.583.000 spettatori (15.1%);

Canale 5: Un altro domani ha intrattenuto 1.040.000 spettatori (12.2%).