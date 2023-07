Ascolti tv: Scotti, D’Alessio, Liorni, Tatangelo… Top e flop

Numeri stabili per lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, “20 anni che siamo italiani”, che per la terza settimana di seguito si aggiudica la serata raggiungendo ascolti simili alle prime due repliche: 16.4% di share e più di 1.8 milioni di spettatori. In ulteriore miglioramento rispetto alla scorsa settimana i dati relativi alla replica de Lo show dei record, che questa settimana si porta a casa oltre il 13% di share. Bene anche per il film “Ritorno al futuro III” che si aggiudica il 7.1% di share e ha intrattenuto più di 800.000 spettatori. Infine, niente in particolare da segnalare per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti i cui numeri sono rimasti ben al di sotto del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 29 luglio 2023: