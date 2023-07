Ascolti tv: Scomparsa e Tim Summer ok, Scotti disastro. Top e flop

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 16 luglio 2023

Scomparsa (in replica su Rai Uno) ha conquistato la prima serata intrattenendo quasi 1.9 milioni di utenti (14.4% di share). Non male per essere una riproposizione. Male Instant Family (Canale Cinque) a soli 1.2 milioni di utenti (10%). L’ammiraglia Mediaset è stata battuta sia da Rai Due (Tim Summer Hits al 10.1%) sia da Rai Tre (l’Under 19 al 10.8%). Tutti gli altri programmi del palinsesto generalista ampiamente sotto la soglia del milione di spettatori.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 16 luglio 2023:

Rai Uno: Scomparsa ha appassionato 1.884.000 spettatori con il 14.4% di share;

Canale 5: Instant Family è stato visto da 1.231.000 spettatori (10%);

Rai Due: TIM Summer Hits è stato seguito da 1.242.000 spettatori (10.1%);

Italia Uno: Fbi Most Wanted ha appassionato 783.000 spettatori (5.8%);

Rai Tre: Europei Under 19 Portogallo-Italia ha convinto 1.473.000 persone (10.8%);

Rete 4: Innamorato Pazzo stato seguito da 503.000 spettatori (4%);

La 7: Una giornata particolare ha attirato 547.000 spettatori (4.3%);

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of è stato visto da 312.000 telespettatori (2.4%);

Nove: Little Big Italy ha raggiunto 285.000 persone (2.4%).

Ascolti tv domenica 16 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechetè vola su Rai Uno e stacca Paperissima Sprint. Allarme rosso per Caduta Libera che nella prima parte non raggiunge nemmeno il milione di utenti venendo doppiato da Reazione a Catena.

Rai Uno: Techetechetè ha intrattenuto 2.853.000 utenti (21%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 1.983.000 persone (14.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.157.000 telespettatori (21.9%) nella prima parte e 2.735.000 nella seconda (24.4%);

Canale 5: Caduta Libera ha raccolto 968.000 spettatori (10.2%) nella prima parte e 1.467.000 spettatori (13.4%) nella seconda;

Ascolti tv domenica 16 luglio 2023: il pomeriggio

Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato un netto di 1.140.000 utenti (10.9% di share);

Rai Uno:Top Dieci ha avuto 1.316.000 utenti (13.9%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.415.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato2.199.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2.171.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: Un altro domani ha ottenuto 1.220.000 spettatori (12.7%).

Canale 5: Inga Lindstrom – L’Altra Figlia ha interessato 924.000 spettatori (9.8%).

Ascolti tv 16 luglio 2023: la mattina