Ascolti tv: Scomparsa e La Ragazza e l’Ufficiale, chi ha trionfato

Numeri nella media per la programmazione di ieri, domenica 6 agosto. La replica di Scomparsa, in onda su Rai Uno, ha nuovamente vinto la serata pur portandosi a casa un risultato che di certo non brilla: poco più di 1.7 milioni di utenti e il 12.8% di share. Segue a ruota La Ragazza e l’Ufficiale, in onda su Canale 5, che si aggiudica poco più di 1.6 milioni di utenti e il 13.7% di share mentre è in leggera risalita il Tim Summer Hits su Rai Due che è tornato a interessare il milione di utenti, portandosi a casa l’8% di share. Un bel risultato visto il flop totale della scorsa settimana. Nulla da segnalare per quanto riguarda le altre reti: i numeri sono stati tutti ben al di sotto del milione di spettatori.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 6 agosto 2023:

Rai Uno: Scomparsa (replica) ha appassionato 1.719.000 spettatori con il 12.8% di share;

Canale 5: La Ragazza e l’Ufficiale è stato visto da 1.634.000 spettatori (13.7%);

Rai Due: TIM Summer Hits è stato seguito da 1.001.000 spettatori (8%);

Italia Uno: Fbi Most Wanted ha appassionato 840.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Le ragazze (replica) ha convinto 707.000 persone (5.2%);

Rete 4: Una festa esagerata è stato seguito da 544.000 spettatori (4%);

La 7: Miss Marple ha attirato 243.000 spettatori (2.4%);

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of è stato visto da 336.000 telespettatori (2.6%);

Nove: Little Big Italy – Lima ha raggiunto 272.000 persone (2.1%).

Ascolti tv domenica 6 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha intrattenuto 2.717.000 utenti (19.3%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.087.000 persone (14.8%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 1.978.000 telespettatori (20.9%) nella prima parte e 2.738.000 nella seconda (25%);

Canale 5: Caduta Libera ha raccolto 1.093.000 spettatori (12%) nella prima parte e 1.431.000 spettatori (13.4%) nella seconda;

Rete4: Controcorrente Estate ha radunato 587.000 utenti (4.3%) nella prima parte e 694.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte;

La7: In Onda Estate ha avuto 771.000 spettatori (5.5%).

Ascolti tv domenica 6 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: I soliti ignoti ha registrato un netto di 890.000 utenti (8.6% di share);

Rai Uno: Dalla strada al palco ha avuto 1.030.000 utenti (12.5%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.281.000 spettatori (19%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.022.000 spettatori (17.3%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2.087.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: Un altro domani ha interessato 1.286.000 spettatori (14.1%).

Ascolti tv domenica 6 agosto 2023: la mattina