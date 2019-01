Ascolti tv sabato 5 gennaio: ancora un flop per Canale 5, bene lo speciale Celentano

I dati Auditel di ieri premiano Heidi in onda su Rai1

I dati Auditel dei programmi andati in onda ieri sabato 5 gennaio 2019. Vediamo gli ascolti registrati dalle trasmissioni in onda ieri in prima serata sulle principali reti Rai e Mediaset. Su Rai1 è andato in onda Heidi. Il film basato sul personaggio creato da Johanna Spyri è stato visto da 4.420.000 spettatori. La pellicola ha registrato uno share pari al 20.5%. Su Canale 5 era invece in programma il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Fuga da ReumaPark che è stato visto da 2.302.ooo spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 La Memoria di Adriano, lo speciale dedicato ad Adriano Celentano in occasione del suo 81esimo compleanno, ha tenuto davanti al piccolo schermo 2.907.000 spettatori (14.7%). Infine su Rai3 è andato in onda il film Prima che la notte dedicato alla storia del giornalista e scrittore Giuseppe Fava ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984. La pellicola diretta da Daniele Vicari e interpretata da Fabrizio Gifuni ha ottenuto 694.000 spettatori con il 3.3% di share.

Gli ascolti dei programmi in onda su Italia1 e Rete4

Torniamo agli ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata sulle reti Mediaset, ieri sabato 5 gennaio. Su Italia 1 l’appuntamento era con il film L’ultimo dei templari. La pellicola, diretta da Dominic Sena, ha ottenuto 1.235.000 spettatori. Interpretato da Nicolas Cage e Clare Foy, il film ha registrato uno share pari al 5.6%. Su Rete4 è andato invece in onda il film Delitto sul lago. Il thriller francese ha tenuto davanti al piccolo schermo 893.000 spettatori, totalizzando uno share del 4.1%.

Dati Auditel dei programmi in onda in prima serata sulle reti minori

Vediamo infine gli ascolti dei programmi andati in onda su La7, TV8 e sul Nove. Su La7 l’appuntamento era con la serie tv Little Murders che ha interessato 333.000 spettatori pari al 1.9% di share. Su TV8 è andata in onda la commedia romantica Due sotto un tetto che ha ottenuto 536.000 spettatori con uno share del 2.4%. Infine sul Nove il documentario Firenze secondo me è stato visto da 415.ooo spettatori ( 1.9%).