By

Ennesimo scontro in tv tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Terza sfida in tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Sabato 30 ottobre 2021 a vincere la gara degli ascolti tv è stato lo show prodotto da Maria De Filippi che vede alla conduzione il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Il programma di Canale 5 ha registrato 4.608.000 telespettatori con il 26.20% di share.

Un dato in crescita, dunque, per il format che vede come giurati Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerby e Teo Mammucari. La puntata precedente aveva registrato il 23.79% di share. Nel weekend di Halloween Tu si que vales è cresciuto di oltre tre punti, battendo così sonoramente la concorrenza.

Crollo per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: la terza puntata del varietà è stata vista da 3.578.000 spettatori con il 21.80%. Lo show di Rai Uno era partito bene contro Tu si que vales, registrando al debutto un pareggio, ma le ultime due puntate hanno subito un calo non indifferente.

La seconda puntata è stata infatti seguita la volta scorsa solo da 3.716.000, 22,33%. La terza ha registrato un ennesimo calo che costringerà sicuramente la padrona di casa Milly Carlucci a correre ai ripari. Quali sorprese riserverà la quarta puntata per far fronte agli ascolti in calo?

Gli ascolti degli altri programmi tv

Per quanto riguarda i programmi tv del pomeriggio il ritorno di Italia Sì di Marco Liorni ha ottenuto un buon riscontro. 1.259.000 spettatori con l’11.14% nella prima parte e 1.627.000 con il 12.80% nella seconda. Resta leader Verissimo di Silvia Toffanin, da anni una vera e propria garanzia per Mediaset.

La trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 ha appassionato 1.883.000 spettatori totali con uno share del 16.56%. La seconda parte – Verissimo giri di valzer – ha realizzato 1.921.000 con il 15.14%. Verissimo si è inoltre posizionato al terzo posto dei programmi più discussi sui social network.

Come fa sapere inoltre Mediaset con un comunicato stampa il salotto di Silvia Toffanin ha generato oltre 17 milioni di interazioni su Instagram nel corso della settimana. Buon risultato pure per Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo: 1.885.000 e 13.68%.