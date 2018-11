Ascolti tv sabato 24 novembre: Tú sí que vales vola al 29%, Portobello delude

By

Tú sí que vales sbanca gli ascolti di ieri mentre Portobello non migliora

Sono 5.069.000 gli spettatori che ieri, sabato 24 novembre, hanno seguito la semifinale di Tú sí que vales. Il talent show in onda su Canale 5 ha registrato uno share pari al 15.1%. Il programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara vince dunque alla grande la sfida agli ascolti del sabato sera italiano. Adesso l’appuntamento è la prossima settimana con la finale che riserverà, c’è da scommettere, grandi sorprese. I dati Auditel deludono invece i programmi in onda sui canali della tv pubblica. Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello è stato infatti seguito da 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Il programma condotto da Antonella Clerici non decolla e registra risultati sempre più deludenti. Su Italia 1 il film d’animazione L’Era Glaciale ha intrattenuto 1.050.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 l’appuntamento era con il classico del cinema italiano Il Compagno Don Camillo che è stato visto da 820.000 spettatori con il 4% di share.

A Tú sí que vales lacrime per il duetto del rapper Marco con J-Ax

Tú sí que vales si conferma dunque ancora una volta lo show re del sabato sera. Uno dei momenti più emozionanti di ieri è stato senz’altro quando in studio si è ripresentato il rapper Marco a cui Maria aveva fatto la promessa di farlo rappare assieme a J-Ax. Finalmente il sogno del giovane si è avverato davanti agli occhi commossi di pubblico, conduttori e giudici che non hanno trattenuto le lacrime. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha tenuto davanti allo schermo 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida è stato visto da 1.247.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%

Gli ascolti dei programmi in onda su La7, TV8 e Nove

Infine su La7 la serie Professor T è stata seguita da 270.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Su Tv8 il film Soldato Jane con Demi Moore è stato visto da 244.000 spettatori con l’1.2% mentre sul Nove L’Urlo dell’Odio ha ottenuto 300.000 spettatori con l’1.4%.