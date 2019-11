Ascolti tv sabato 23 novembre: Tú sí que vales irraggiungibile, vittoria schiacciante

Dati ascolti Tv: Tú sí que vales trionfa su Una storia da cantare

Ancora una volta Tu si que vales ha vinto la guerra degli ascolti del sabato sera staccando la concorrenza di parecchi punti: il programma di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti è riuscito a imporsi con il 28.8% di interessando un pubblico di 5.406.000 telespettatori; non male gli ascolti totalizzati da Una storia da cantare che su Rai Uno ha raggiunto 3.439.000 telespettatori per un totale di 17.3 punti di share. Il talent show di Maria & co. si conferma quindi imbattibile rientrando ormai tra i programmi di punta della trasmissione.

Ascolti Tv sabato 23 novembre: tutti gli altri programmi

Per quanto riguarda gli altri programmi, su Rai Due NCIS ha raggiunto 1.086.000 telespettatori totalizzando il 4.6% di share, mentre Instinct ha interessato 807.000 per il 3.7% di share. Su Rai Tre Città Segrete si è imposto con 1.353.000 telespettatori per uno share del 6.6%. Il Padrino su Rete Quattro ha interessato 477.000 di telespettatori per il 2.7% di share. Biancaneve e il Cacciatore su Italia Uno ha raggiunto 1.386.000 spettatori, pari al 6.4% di share. Concludiamo con Atlantide che su La7 ha fatto registrare 395.000 telespettatori per uno share dell’1.9%. Ma veniamo ai dati sul preserale.

Auditel 23 novembre, dati preserale: vince ancora L’Eredità

Per quanto riguarda Rai Uno L’Eredità ha divertito 4.254.000 telespettatori toccando il 21.7%. Su Canale 5 invece Conto alla Rovescia ha raggiunto 3.242.000 di telespettatori e il 16.9%. Anche le altre reti confermano i dati delle settimane precedenti: su Rai Due NCIS New Orleans e NCIS Los Angeles hanno fatto registrare rispettivamente 576.000 (share 3.2%) e 956.000 (share 4.6%) telespettatori. Rai Tre ha mandato in onda Blob che ha raggiunto 1.031.000 di telespettatori per il 4.9% di share. Su Rete Quattro Tempesta d’Amore segna un buon 4.2% raggiungendo 879.000 spettatori. Su Italia Uno Studio Aperto Mag ha interessato 605.000 telespettatori (share 3.4%) mentre CSI Miami 590.000 (share 2.9%). Concludiamo con La7 che con Perception conquista 206.000 telespettatori per uno share dell’1.1%. Vediamo ora i dati sul preserale.

Sabato 23 novembre, ascolti access prime time, I Soliti Ignoti si conferma un successo

Rai Uno si conferma protagonista con I Soliti Ignoti che si mantiene sul 20.5% di share conquistando 4.761.000 di telspettatori. Canale 5 fa bene con Striscia la Notizia, che fa registrare 3.976.000 di telespettatori (share 17.3%), ma non riesce a raggiungere il rivale. Nessuna variazione importante per gli altri programmi: Rai Tre propone Le Parole della Settimana che ha conquita a 1.665.000 telespettatori per un buon 7.2% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raggiunto 1.070.000 (share 4.8%) e 1.034.000 (share 4.5%) di telespettatori rispettivamente nella prima e nella seconda parte. Italia Uno ha proposto CSI Miami che ha toccato il 4.5% di share raggiungendo 1.025.000 di telespettatori. Concludiamo con La7 che con Otto e Mezzo ha interessato 1.060.000 di telespettatori (share 4.6%).