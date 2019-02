Ascolti tv sabato 23 febbraio: vince C’è posta per te, Verissimo al top

Ascolti tv sabato 23 febbraio 2019: Maria De Filippi stravince con C’è posta per te

Nuovo grande risultato per Canale 5. Mediaset continua a portare a casa un successo dopo l’altro. La prima serata del sabato sera è stata vinta da Maria De Filippi. La nuova puntata di C’è Posta Per Te è stata la più seguita di tutta la televisione italiana. I telespettatori non possono più fare a meno dei programmi tv condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. I risultati parlano chiaro e tondo. La trasmissione della De Filippi ha superato il 30% di share con quasi 6 milioni di spettatori. Un numero che parla da sé. In ogni caso, quella di C’è posta per te non è l’unica vittoria ottenuta da Mediaset.

Sabato 23 Febbraio 2019, Verissimo conquista i telespettatori: grande risultato per Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha ormai ottenuto la fiducia del pubblico. La conduttrice di Verissimo è la regina indiscussa del sabato pomeriggio. Il 23 febbraio con la messa in onda della nuova puntata di Verissimo ha riscosso davvero un buon risultato. La Toffanin è arrivata a sfiorare il 20% di share con quasi 3 milioni di telespettatori. È evidente a tutti che le interviste di Silvia ai suoi ospiti piacciono sempre di più al pubblico italiano. Per quanto riguarda la prima serata, molto bene anche in casa Rai. Seppur non abbia vinto la gara ai dati di ascolti, Ora o Mai Più è andato piuttosto bene. Con circa 4 milioni di spettatori è arrivato a toccare quasi il 18% di share.

Ascolti tv 23 febbraio 2019: sempre meglio Amici

La speciale puntata di Amici ha riscosso un gran successo. Il Serale è vicino e il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno i nomi degli allievi che riusciranno ad accedervi. Sembrava essere partito male, eppure il talent-show di Canale 5 ha recuperare alla grande. Questo sabato, la trasmissione di Maria De Filippi ha toccato il 21% di share con 3 milioni e mezzo di spettatori.