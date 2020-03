Ascolti tv 21 marzo 2020: Fiorello e Bonolis, chi ha vinto (di poco)

Ascolti tv sabato 21 marzo 2020, l’edizione straordinaria dei Tg con la conferenza di Conte interrompe la prima serata

Gli ascolti tv di sabato 21 marzo 2020 non hanno segnato un vincitore assoluto tra Fiorello e Bonolis, che hanno portato a casa quasi un pareggio andando in onda insieme. Ciao Darwin era leggermente in vantaggio, ma comunque l’edizione straordinaria dei telegiornali ha interrotto la sfida con Il Meglio di Viva Raiplay. Si è trattato in entrambi i casi di una replica, per certi versi: Ciao Darwin sono repliche in tutto e per tutto, mentre quelle di Viva Raiplay non in tutti i sensi perché è stato visto solo da chi ha seguito il programma sulla piattaforma Raiplay. Il programma di Fiorello è stato confezionato poi per tre prime serate di Rai 1. Ma passiamo agli ascolti tv del 21 marzo 2020, iniziando proprio dai dati del Tg1 con l’edizione straordinaria con la conferenza stampa del presidente Conte. Sono stati in 6.046.000 a sintonizzarsi su Rai 1, con uno share del 22.38%. Il Tg5 invece è stato seguito da 5.303.000 di spettatori e il 19.78% di share. Di seguito trovate i dati di tutti gli altri programmi in prima serata.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 21 marzo 2020, tutti i dati

Rai 1 – Il Meglio di Viva Raiplay: 5.061.000 di spettatori e il 16.72% di share;

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate: 5.159.000 di spettatori e il 16.88% di share nella prima parte; 3.085.000 di spettatori e il 21.41% di share nella seconda parte;

Rai 2 – Petrolio Files – Antivirus: 1.388.000 di spettatori e il 4.84% di share;

Rai 3 – Sapiens – Un solo Pianeta: 991.000 di spettatori e il 3.73% di share;

Rete 4 – Speciale Stasera Italia Weekend: 1.560.000 di spettatori e il 5.42% di share;

Italia 1 – The Croods: 2.128.000 di spettatori e il 7.05% di share;

La7 – Indovina chi viene a cena: 939.000 spettatori e il 3.25% di share;

TV8 – Agente 007 – Al Servizio Segreto di Sua Maestà: 320.000 spettatori e l’1.2% di share;

Nove – La Figlia del Generale: 417.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv 21 marzo 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale