Ascolti tv 21 dicembre 2019, Soliti ignoti contro Tu sì que vales: chi ha vinto

Ascolti tv 21 dicembre 2019, la sfida del sabato sera: I soliti ignoti di Amadeus sfidano L’album di Tu sì que vales… e vincono!

Gli ascolti tv di sabato 21 dicembre 2019 rivelano quale programma avrebbe dovuto schierare Rai 1 per sfidare quantomeno ad armi pari l’armata di Tu sì que vales! O forse I soliti ignoti hanno vinto solo perché su Canale 5 è andato in onda Il meglio di Tu sì que vales? Con una puntata inedita, chissà, neanche Amadeus ce l’avrebbe fatta contro il fascino e la simpatia di Tu sì que vales. I soliti ignoti comunque si è confermato essere una garanzia per Rai 1: ieri sera lo Speciale Telethon ha registrato 4.046.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5, L’album di Tu sì que vales è stato seguito da 2.906.000 spettatori, con uno share del 17.4%.

Ascolti tv sabato 21 dicembre 2019, i dati della prima serata

Visti i dati delle principali reti Rai e Mediaset, scopriamo cosa è successo sugli altri canali. Ecco tutti gli ascolti tv della prima serata di sabato 21 dicembre:

Rai 2 – NCIS: 1.178.000 di spettatori e il 5.4% di share, Instinct: 757.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rai 3 – Città Segrete: 1.304.000 di spettatori e il 7.2% di share;

Italia 1 – Mamma ho preso il morbillo: 1.382.000 di spettatori e il 6.6% di share;

Rete 4 – U.S: Marshals – Caccia senza tregua: 626.000 spettatori e il 3.4% di share;

La7 – Atlantide – USA contro John Lennon: 365.000 spettatori e l’1.8% di share;

Tv8 – Natale a Rock Mountain: 420.000 spettatori e il 2% di share;

Nove – Frozen Planet: 251.000 spettatori e l’1.3% di share.

Gli ascolti tv del 21 dicembre 2019: i dati del pomeriggio e del preserale

Gli ascolti tv del 21 dicembre 2019: i dati del pomeriggio e del preserale