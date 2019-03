Ascolti tv sabato 2 marzo: boom di ascolti per C’è Posta per Te

Ascolti tv sabato 2 marzo 2019: ascolti super per C’è Posta per Te

Continua la gara per gli ascolti tv. La prima serata di sabato 2 marzo è stata contesa da un nuova imperdibile ed emozionante puntata di C’è Posta per Te, programma cardine di Canale 5, e Ora o mai più condotto da Amadeus su Rai 1. I dati Auditel parlano chiaro e per l’ennesima volta, le storie toccanti e anche spiritose di Maria De Filippi hanno conquistato il pubblico italiano. La trasmissione infatti ha conquistato il 27,2% di share e un totale di 4 milioni e 900 mila telespettatori. Maria De Filippi si attesta ancora una volta la regina del sabato sera italiano. Ora o mai più invece ha registrato il 19,5% di share e un totale di 3 milioni e 400 mila telespettatori. Anche il programma canoro di Rai 1 con e senza polemiche è piaciuto molto agli italiani che ha apprezzato il ritorno della canzone italiana in prima serata il sabato sera. Ma, indubbiamente, C’è Posta Per Te non smette di sorprendere e trasmettere emozioni e tanta allegria.

Sabato 2 marzo: come sono andati gli altri programmi

Canale 5 continua a sorprendere. La rete Mediaset non registra solo il grande successo di C’è Posta per Te in prima serata, ma anche gli altissimi ascolti di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin ha registrato il 19 % di share e nella parte “Giri di Valzer” si abbassa leggermente fino a toccare il 17.3%. Innegabile il successo delle interviste che la Toffanin realizza per il suo pubblico. Anche queste come gli interventi e le storie di C’è Posta per Te scaldano il cuore ed emozionano il telespettatore.

Amici di Maria De Filippi: successo riconfermato

Non si arresta neanche il successo di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 registra un pieno consenso da parte del pubblico da casa. La corsa al serale degli allievi della scuola sta appassionando sempre di più giovani ed adulti. Il daytime pomeridiano di sabato 2 marzo è così vinto da Amici che registra il 21,8% di share e 3 milioni e 100 mila telespettatori. Ascolti più bassi quelli registrati dal pomeriggio di Rai 1. Passaggio a Nord Ovest arriva a toccare il 9,8%.