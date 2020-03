Ascolti tv sabato 14 marzo 2020: 7 milioni di spettatori per C’è posta per te

Ascolti tv sabato 14 marzo, la sfida della prima serata e l’ultima puntata di C’è posta per te

Gli ascolti tv di sabato 14 marzo 2020 sono molto interessanti, considerando che ieri tutti gli italiani – si presume, anzi si spera – hanno trascorso la serata a casa. L’Italia è in quarantena da nord a sud e si evince anche dai numeri dei telespettatori dei vari programmi che sono cresciuti in alcuni casi. Proprio per questo, mai prima d’ora è importante vedere lo share per stabilire chi ha vinto la sfida agli ascolti tv. Per quanto riguarda la prima serata, ieri sabato 14 marzo è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te e con tutti gli italiani davanti alla televisione è riuscito a sfondare il tetto dei sette milioni di spettatori. Lo share, però, è rimasto pressoché invariato rispetto alle precedenti puntate, dove C’è posta per te ha raggiunto anche il 30%.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 14 marzo 2020, tutti i dati

Ma scopriamo adesso tutti gli ascolti tv di sabato 14 marzo 2020 per quanto riguarda la prima serata:

Rai 1 – Black or White: 2.552.000 di spettatori e il 10.1% di share;

Canale 5 – C’è Posta per Te: 7.185.000 di spettatori e il 28.6% di share;

Rai 2 – Petrolio Files – Antivirus: 1.467.000 di spettatori e il 5.1% di share;

Rai 3 – Sapines – Un solo Pianeta: 1.120.000 di spettatori e il 4.4% di share;

Rete 4 – Speciale Stasera Italia: 946.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Kung Fu Panda 3: 2.044.000 di spettatori e il 6.9% di share;

La7 – Atlantide – Fuga dalla Guerra: 487.000 spettatori e l’1.9% di share;

TV8 – Agente 007 – Si vive solo due Volte: 572.000 spettatori e il 2% di share;

Nove – Clandestino: 291.000 spettatori e l’1% di share.

Ascolti tv 14 marzo 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

I soliti ignoti piacciono agli italiani anche in replica – le registrazioni sono state sospese -, ma vengono quasi raggiunti da Striscia la notizia: