Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019: finale col botto per Tu sì que vales!

Ascolti tv 14 dicembre 2019, cosa è successo nella sfida del sabato sera: Tu sì que vales non ha rivali

Anche gli ascolti tv di sabato 14 dicembre 2019 premiano Tu sì que vales, che con la finale ha davvero chiuso in bellezza. Anche ieri sera Maria De Filippi e tutta la sua squadra si è scontrata con Antonella Clerici, ma anche ieri sera nulla ha potuto fare Rai 1 per impedire il successo di Canale 5. Tu sì que vales è uno dei pochi programmi che ancora riesce a far sfondare il muro del 30% in casa Mediaset, e infatti è successo anche ieri sera. La finale è stata seguita da 5.151.000 di spettatori pari a uno share del 31.3%. Su Rai 1, invece, Festa di Natale – Una Serata per Telethon ha raccolto davanti al video 2.430.000 di spettatori con uno share dell’11.6%. C’è da aspettarsi una media simile da parte di Tu sì que vales anche per la puntata con il meglio di? Lo scopriremo domenica prossima, adesso proseguiamo con gli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019, tutti i dati della prima serata

Qui di seguito trovate tutti gli ascolti tv della prima serata del 14 dicembre 2019. I programmi e i film sono preceduti dal canale dove sono andati in onda e seguiti dal numero di spettatori e dalla percentuale di share:

Rai 2 – NCIS 16: 1.147.000 di spettatori e il 5.1% di share;

Italia 1 – Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York: 1.605.000 di spettatori e il 7.8% di share;

Rai 3 – Città Segrete: 1.500.000 di spettatori e il 7.7% di share;

Rete 4 – The Jackal: 523.000 spettatori e il 2.7% di share;

La7 – Atlantide: 201.000 spettatori e l’1.2% di share;

Tv8 – Natale a Winters Inn: 529.000 spettatori e il 2.4% di share;

Nove – RoboCop: 229.000 spettatori e l’1.1% di share.

Ascolti tv 14 dicembre 2019, pomeriggio e preserale: spettatori e share

Senza I Soliti Ignoti, che non è andato in onda per lasciare spazio alla serata Telethon, Striscia la notizia è riuscita a portare a casa uno share del 20.08, con 4.407.000 di spettatori. Vediamo gli ascolti di sabato 14 dicembre di altri principali programmi del pomeriggio e del preserale: