Ascolti tv: Ranieri-La conseguenza e Liorni-Scotti, chi ha vinto

Alla replica dello show di Massimo Ranieri Sogno e Son Desto (Rai Uno) basta il 13.4% di share per aggiudicarsi la prima serata, intrattenendo più di un milione e seicentomila telespettatori. Secondo posto per il film La conseguenza (Canale Cinque), che si ferma all’11.7% con 1.463.000 spettatori. 8.1% di share per Rete 4, mentre la partita di Coppa Italia Bologna-Cesena (Italia Uno) non va oltre il 5.4%.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 11 agosto 2023:

Rai Uno: Sogno e Son Desto (replica) ha intrattenuto 1.621.000 spettatori con il 13.4% di share;

Canale 5: La conseguenza ha interessato 1.463.000 spettatori (11.7%);

Rai Due: Professor T ha ottenuto 505.000 spettatori (4%);

Italia 1: Coppa Italia – Bologna-Cesena ha registrato 689.000 spettatori (5.4%);

Rai Tre: Il grande Paese ha ottenuto 548.000 telespettatori (4.8%);

Rete 4: Il terzo indizio ha interessato 873.000 spettatori (8.1%);

La7: Baby Boom ha intrattenuto 395.000 spettatori (3.5%);

TV8: I Delitti del BarLume ha registrato 353.000 spettatori (3.8%);

Nove: Diciamoci la Verità ha intrattenuto 368.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv venerdì 11 agosto 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena vince con ampio margine su The Wall, registrando circa il doppio degli ascolti.

Rai Uno: Techetechetè ha raggiunto 2.887.000 spettatori (20.5% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.117.000 spettatori (15%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.058.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e di 2.978.000 spettatori (27.7%) nella seconda;

Canale 5: The Wall ha registrato la presenza di 1.008.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 1.478.000 utenti (14.3%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente Estate è stato visto da 688.000 spettatori (5%) nella prima parte e da 820.000 spettatori (5.8%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.182.000 spettatori (8.3%);

La7: In onda Estate ha tenuto incollati al piccolo schermo 830.000 spettatori (5.9%).

Venerdì 11 agosto 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha intrattenuto 1.114.000 spettatori (11.3% di share) nel primo episodio e 1.060.000 spettatori (13.1%) nel secondo;

Rai Uno: Sei Sorelle è stato visto da 798.000 spettatori (10.8%);

Rai Uno: Estate in diretta è stato seguito da 1.367.000 spettatori (17.8%);

Canale 5 : Beautiful ha intrattenuto 2.382.000 spettatori (22.1%);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia 2.439.000 spettatori (24.4%);

Canale 5: La Promessa ha appassionato 1.954.000 spettatori (23.3%);

Canale 5: My Home My Destiny ha raggiunto 1.559.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: Un altro domani ha registrato una media di 983.000 spettatori (13.2%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 11 agosto 2023