Ascolti tv: Ranieri e La Ragazza e l’ufficiale, chi ha vinto. Liorni vola

Numeri simili per la prima serata di Rai 1 e quella di Canale 5: la replica dello show di Massimo Ranieri Sogno e Son Desto andato in onda sulla prima rete ha ottenuto il 13.7% di share e incollato alla tv più di un milione e mezzo di telespettatori mentre La Ragazza e l’Ufficiale ha registrato il 14% di share e 1.617.ooo spettatori, dato in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Infine, la nuova stagione di Professor T, andata in onda su Rai 2, rimane intorno al 3% di share e ha interessato meno di mezzo milione di utenti per la seconda settimana di seguito. In leggero calo Chicago PD su Italia Uno che ha registrato il 7.2% di share rispetto all’8.9% della scorsa settimana.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 04 agosto 2023:

Rai Uno: Sogno e Son Desto (replica) ha intrattenuto 1.660.000 spettatori con il 13.7% di share;

Canale 5: La Ragazza e l’Ufficiale ha interessato 1.617.000 spettatori (14%);

Rai Due: Professor T ha ottenuto 438.000 spettatori (3.2%);

Italia 1: Chicago PD ha registrato 1.010.000 spettatori (7.2%);

Rai Tre: Impiccalo più in alto ha ottenuto 825.000 telespettatori (5.9%);

Rete 4: Il terzo indizio ha interessato 931.000 spettatori (7.3%);

La7: Radiofreccia ha intrattenuto 383.000 spettatori (2.9%);

TV8: I Delitti del BarLume ha registrato 325.000 spettatori (3.4%);

Nove: Vuoti a perdere ha intrattenuto 273.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv venerdì 04 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha raggiunto 2.948.000 spettatori (19.1% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.351.000 spettatori (15.2%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.334.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e di 3.420.000 spettatori (27.5%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato la presenza di 1.352.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 1.910.000 utenti (15.8%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente Estate è stato visto da 751.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e da 848.000 spettatori (5.5%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.250.000 spettatori (8%);

La7: In onda Estate ha tenuto incollati al piccolo schermo 954.000 spettatori (6.1%).

Venerdì 04 agosto 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha intrattenuto 1.187.000 spettatori (11.5% di share) nel primo episodio e 1.178.000 spettatori (13.8%) nel secondo;

Rai Uno: Sei Sorelle è stato visto da 870.000 spettatori (11.5%);

Rai Uno: Estate in diretta è stato seguito da 1.592.000 spettatori (19.3%);

Canale 5 : Beautiful ha intrattenuto 2.372.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia 2.373.000 spettatori (22.3%);

Canale 5: La Promessa ha appassionato 1.989.000 spettatori (22%);

Canale 5: My Home My Destiny ha raggiunto 1.541.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: Un altro domani ha registrato una media di 1.077.000 spettatori (13.7%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 04 agosto 2023