Ascolti tv: Rai1 vs Hunziker, guerra tra ‘poveri’. Chi ha fatto peggio

Ascolti tv prime time di giovedì 15 agosto 2024 – Le ammiraglie continuano a raccogliere numeri tutt’altro che entusiasmanti. A Ferragosto, seppur con dati tiepidi, ha trionfato Rai Uno che ha proposto il film Nuovo Cinema Paradiso in grado di intrattenere 1.364.000 spettatori pari al 13.3% di share. Male Canale5 con la replica di Michelle Impossible & Friends: 1.156.000 spettatori (11.6%). Terzo posto per Rete4 che con Il Fuggitivo ha radunato 780.000 utenti (7.8%). Medaglia di legno per Italia1 che con la serie tv Chicago Med ha convinto 740.000 persone (6.6%).

A seguire, appaiati, Rai Due e Rai Tre, rispettivamente con Addio al nubilato (555.000 spettatori pari al 4.8%) e con Il Pap’occhio (554.000 spettatori e il 5%). Quindi La7 che con Operazione sottoveste ha totalizzato 448.000 spettatori (4.3%). In coda Nove che con la replica di Only Fun: Comico Show ha raggiunto 417.000 spettatori (4%). A chiudere Tv8 che ha proposto Sliding Doors: 283.000 utenti (2.7%).

Ferragosto, access Prime Time e preserale

Techetechetè su Rai Uno domina la fascia dell’access prime time, intrattenendo 2.472.000 spettatori con il 20.7%. Staccato su Canale5 Paperissima Sprint che ha intrattenuto 1.654.000 spettatori (13.8%). L’ammiraglia Rai vince senza problemi anche la sfida nel preserale con Reazione a Catena in grado di raggiungere un ascolto medio di 1.875.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e 2.429.000 utenti (23.8%) nella seconda. Non bene su Canale5 la replica di The Wall: prima parte 1.201.000 spettatori (14.1%), seconda parte 1.673.000 utenti (16.8%).

Ascolti tv, mattina e pomeriggio: gli exploit

Mattinata e mezzogiorno dominato da Rai Uno che con Unomattina Estate ha coinvolto 902.000 spettatori con il 20.1%. A seguire la Santa Messa che è stata vista da 1.310.000 persone (22.8%). Quindi L‘Angelus che ha radunato 1.520.000 spettatori (21.5%).

Solita dinamica nel pomeriggio con Rai Uno in apnea contro Canale 5 fino all’inizio de L’Estate in Diretta. Pietro Mennea – La freccia del Sud ha intrattenuto 983.000 spettatori (13%); Estate in diretta Extra nel segmento Start ha avuto 830.000 utenti (11.9%) mentre nel programma ne ha raggiunti 1.477.000 (18.8%). Canale 5 ha proposto come al solito Beautiful nel primo pomeriggio: 1.275.000 telespettatori (15.1%). A seguire The Family che è stato guardato da 1.203.000 persone (15.5%). Quindi La promessa capace di totalizzare 1.231.000 utenti (17.2%). A chiudere il film The blind side con un netto di 991.000 spettatori (13.2%). Pomeriggio Cinque News, nella giornata di Ferragosto, non è andato in onda.