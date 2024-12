Ascolti tv Rai 2024, show più visti: chi ha vinto e chi c’è nella top 10

La Rai risponde a Mediaset. Nelle scorse ore l’azienda di Cologno Monzese ha snocciolato i numeri del 2024, rimarcando come per il secondo anno consecutivo abbia battuto la tv pubblica sugli ascolti tv complessivi, seppur di pochissimo (36.9% contro il 36.6%). Cosa significa complessivi? Prendendo cioè in considerazione tutti i canali, anche quelli minori. La Rai, tramite una nota, ha invece sottolineato che ha la supremazia per quel che riguarda le tre reti principali: Rai1, Rai2, Rai3 hanno cioè fatto meglio di Canale5, Italia1 e Rete4, con uno share medio del 30,2 per cento. Inoltre il servizio pubblico ha rivelato quali sono stati i programmi più visti dagli italiani sulle sue reti,

Il programma più visto dell’anno è stata la serata finale del Festival di Sanremo: 14.301.000 spettatori pari al 74.1% di share. Medaglia d’argento per l’incontro del campionato Europeo di calcio Croazia – Italia che ha avuto 13.300.000 utenti, con il 59% di share. Terzo posto, nel medesimo giorno della finale di Sanremo, per PrimaFestival che ha intrattenuto 10.340.000 spettatori pari al 47.7%. Medaglia di legno per la partita di Nations League Italia-Francia che ha raggiunto 7.722.360 appassionati pari al 35.8% Nella top ten anche Affari Tuoi, la finale di Europa League tra Atalanta e Bayern Leverkusen, e la fiction Doc. Nelle tue mani.

Per quel che riguarda il prime time e l’intrattenimento, gli show che hanno garantito più spettatori sono stati Ballando con le stelle, The Voice Senior e The Voice Kids. La Rai ha inoltre tenuto ad evidenziare che gli ascolti del prime time nel 2024 hanno avuto uno share totale del 32,5 per cento e 6 milioni 210 mila spettatori, con un aumento medio dello 0.7% e 163 mila spettatori rispetto al 2023. Segnalato anche che Rai1, nel prime time, si è confermata la rete più seguita con una media di 4 milioni 175 telespettatori e uno share del 21,9%. Mediaset ha invece rimarcato che Canale5 è stata la rete più guardata in assoluto sul target commerciale nel 2024, con uno share del 17.6% (Rai1 al 14.4%)

La Rai ha inoltre esultato per le performance del suo servizio digitale, ossia la piattaforma RaiPlay che ha avuto 22,6 milioni di utenti unici registrati e 18,5 milioni di utenti attivi (più 5% rispetto al 2023), il 41 per cento dei quali nella fascia under 35. Nel complesso le ore di visione sono state 657 milioni, con un più 19% rispetto all’anno precedente.