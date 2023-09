Ascolti tv: Italia-Ucraina vs Brooklyn e Italia 1, sfida senza storia

Ad aggiudicarsi con ampio margine la prima serata di martedì 12 settembre 2023 è la partita di calcio Italia-Ucraina (Rai Uno), valida per le qualificazioni europee, che registra il 38.1% di share e un totale di 7.688.000 spettatori coinvolti. Al secondo posto, ben più distante, il film Brooklyn (Canale Cinque), che non va oltre l’8%. Terzo posto per The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, che registra il 7.4% di share e poco più di 1,2 milioni di spettatori. Sotto il milione di spettatori gli altri programmi televisivi.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 12 settembre 2023:

Rai Uno – L’incontro di qualificazioni europee Italia-Ucraina ha raccolto 7.688.000 telespettatori (38.1%);

Canale 5 – Brooklyn ha totalizzato 1.457.000 spettatori (8%);

Rai Due – Il Respiro della Libertà ha avuto 598.000 spettatori (3.7%);

Italia 1 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha fatto compagnia a 1.245.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre – Filorosso ha intrattenuto 331.000 spettatori (2.2%);

Rete 4 – È Sempre Cartabianca ha raggiunto 939.000 spettatori (7%);

La7 – The Women ha convinto 421.000 spettatori (2.3%);

TV8 – Pechino Express – La Via delle Indie ha conquistato 359.000 spettatori (3.2%);

Nove – Se Dio Vuole ha ottenuto 267.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv martedì 12 settembre 2023: preserale e access prime time

Altra vittoria con margine per Reazione a Catena su Caduta Libera.

Canale 5: Paperissima Sprint ha ottenuto 2.133.000 telespettatori (10.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.387.000 spettatori (23.8%) nella prima parte e nella seconda da 3.545.000 spettatori (27.1%);

Canale 5: Caduta Libera ha totalizzato 1.146.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 1.862.000 (15.1%) nella seconda;

Rai Tre: Blob totalizza 784.000 spettatori (4.6%);

Rete4: Tempesta d’Amore ha avuto 577.000 individui all’ascolto (3.4%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.127.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre: Un posto al sole ha interessato 1.548.000 spettatori (7.4%).

Ascolti tv martedì 12 settembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.355.000 utenti (12.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.336.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.301.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.551.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.604.000 telespettatori (21.8%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.515.000 telespettatori (22.8%);

Canale 5: La Promessa ha interessato 1.728.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha totalizzato da 1.204.000 telespettatori (16.5%) nella prima parte e 1.125.000 telespettatori (14.2%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di martedì 12 settembre 2023