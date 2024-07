Ascolti tv: Olimpiadi, fiction, quiz. Trionfi in sordina, flop pomeridiani

È lo sport a trionfare nella serata di ieri sera, domenica 28 luglio. A quasi 3 giorni dalla più controversa apertura dei giochi olimpici, finalmente lo sport, grazie a Martinenghi riesce a primeggiare proprio in prima serata, sicuramente una fascia d’ascolti fortunata per vincere un’oro olimpico. In particolare, su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 21:07 alle 22:53, intrattengono un netto di 3.101.000 spettatori pari al 22.2%. Nel dettaglio: Nuoto netto 18.9% (2.793.000), Tennis 14.7% (1.901.000).

Nella serata di ieri poi, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.529.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.580.000 spettatori con uno share del 13.3% mantenendosi vicini agli ascolti registrati la settimana passata. Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 525.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Report segna 729.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Schegge di paura totalizza un a.m. di 395.000 spettatori (3.3%).

Su La7, dopo In Onda – Prima Serata (615.000 – 4.2%), Heat – La sfida raggiunge 233.000 spettatori e il 2.5%.

Access Prime Time e preserale

Come ogni sera, Rai1 e Canale5 si contendono la vincita su due programmi fortemente amati dai telespettatori e rodati ogni estate con le stesse modalità: su Rai1 Techetechetè arriva a 2.100.000 spettatori (14.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.982.000 spettatori pari al 13.5%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 822.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 419.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 523.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 613.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 748.000 spettatori (5.1%).

Nella fascia del preserale Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.776.000 spettatori pari al 15.9%, e Reazione a Catena ha coinvolto 2.504.000 spettatori pari al 20.2% ottenendo il primato. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (9.5%), mentre The Wall ha convinto 1.502.000 spettatori (12.5%) risultando perdente.

Su Rai2 però le Olimpiadi di Parigi 2024 riescono a primeggiare contro le concorrenti secondarie, dalle 18:38 alle 20:39, totalizzano un netto di 1.509.000 spettatori con il 12.4%. Nel dettaglio: Judo femminile 14.9% (1.623.000), Equitazione 12.8% (1.415.000), Scherma netto 12.4% (1.574.000), Nuoto 14.6% (2.083.000).

Ascolti pomeriggio

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.033.000, 9.18%; a seguire Una voce per Padre Pio ha ottenuto 886.000, 8.41%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Scherma: Spada Uomini e Fioretto Donne (eliminatorie) 2.205.000, 19.76%; Canottaggio 2.244.000, 19.39%; Judo: -66 kg Uomini e -52 kg Donne finali 2.040.000, 15.65%. Su Rai 3 Newsroom ha registrato 542.000, 4.93%; Hudson & Rex 341.000, 3.27%; Kilimangiaro Collection 584.000, 5.52%.