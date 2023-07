Ascolti tv Noos, Pio e Amedeo, Parietti, Partita del cuore: top e flop

Ha recuperato i telespettatori persi la scorsa settimana e ha vinto la prima serata con gli ascolti televisivi. Si tratta di Alberto Angela, al timone di Noos: L’avventura della conoscenza. Ha perso ancora telespettatori, invece, Alba Parietti con il suo Non sono una signora. Non è andato alla grande il programma La partita del cuore per la Romagna. Non variano molto, di settimana in settimana, i dati auditel delle repliche di Felicissima sera con Pio e Amedeo.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 20 luglio 2023:

Rai Uno – Noos: L’avventura della conoscenza è stato seguito da 2.212.000 spettatori (17.5%);

Canale 5 – Felicissima sera in replica ha intrattenuto 1.252.000 spettatori (11.5%);

Rai Due – Non sono una signora ha totalizzato una media di 845.000 spettatori (6.6%);

Italia 1 – La partita del cuore per la Romagna ha intrattenuto 568.000 spettatori (4.4%);

Rai Tre – I cacciatori del cielo ha ottenuto una media di 517.000 spettatori (3.9%);

Rete 4 – Vendetta – Una storia d’amore ha tenuto compagnia a 699.000 spettatori (5.5%);

La7 – In Onda Estate ha totalizzato una media di 611.000 spettatori (4.5%);

Tv8 – Il triangolo delle bermuda – Mare del nord è stato visto da 464.000 spettatori (3.9%);

Nove – What Women Want ha intrattenuto 350.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv giovedì 20 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha intrattenuto 2.977.000 spettatori (19.8%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 2.215.000 spettatori (14.7%);

Rai Due – TG2 Post Estate ha ottenuto una media di 648.000 spettatori (4.3%);

Rai Uno – Reazione a catena ha tenuto compagnia a 2.200.000 spettatori (24.3%) nella prima parte e 3064.000 spettatori (27.4%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.196.000 spettatori (14%) nella prima parte e 1.758.000 spettatori (16.3) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente Estate è stato seguito da 682.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 805..0000 spettatori (5.3%) nella seconda;

Rai Tre – Un Posto al Sole è stato visto da 1.537.000 spettatori (10.2%).

Giovedì 20 luglio 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha totalizzato una media di 1.120.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.043.000 spettatori (12.6%) nella seconda;

Rai Uno – Sei Sorelle ha intrattenuto 779.000 spettatori (10.4%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato visto da 1.228.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.636.000 spettatori (20.3%) nella seconda;

Canale 5 – Beautiful è stato seguito da 2.493.000 spettatori (21.9%);

Canale 5 – Terra Amara ha totalizzato una media di 2.637.000 spettatori (25.1%);

Canale 5 – La Promessa ha intrattenuto 2.034.000 spettatori (22.9%);

Canale 5 – My Home My Destiny ha tenuto compagnia a 1.480.000 spettatori (19.1%);

Canale 5 – Un altro domani è stato seguito da 1.027.000 spettatori (13.1%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 20 luglio 2023