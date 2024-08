Ascolti tv: Nero a metà, Zelig, Insegno, Semprini… batoste e botti

Ascolti tv del prime time di lunedì 19 agosto 2024 – Altra serata segnata dalle repliche. A spuntarla, con numeri tiepidi, Nero a Metà su Rai Uno che ha avuto 1.748.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5, Zelig ha radunato 1.635.000 utenti con uno share del 14.3% (più alto di Rai Uno per via della durata più lunga). Terzo gradino del podio per Italia1 che ha con Chicago PD ha raggiunto 1.006.000 spettatori (7.2%). Dati più che buoni.

Bene anche Rete 4 che con il film Vi presento Joe Black ha avuto 714.000 telespettatori (6.8%). In apnea Rai Due che con CSI: Vegas ha totalizzato 546.000 spettatori (3.9%). Ancor più giù Rai Tre che con La Grande Opera all’Arena di Verona ha avuto solamente 434.000 utenti (3.3%), facendo peggio di La7 che con La Mala: Banditi a Milano ha coinvolto 456.000 spettatori (4.9%). A chiudere Tv8 (A Testa Alta 365.000 spettatori e il 2.6%) e Nove (Exodus: Dei e Re 242.000 spettatori e il 2.1%).

Access Prime Time e preserale

Su Rai Uno è tornato Techetechetè, dopo lo stop del giorno prima per fare spazio a Il Gattopardo, è si è imposto come al solito su Paperissima Sprint. Per la rete ammiraglia della tv di Stato 2.663.000 utenti (17.1%) per lo show di Canale5 raccoglie 2.416.000 spettatori (15.5%).

Dominio di Rai Uno anche nel preserale con Reazione a Catena che nella seconda parte fa il botto e si riavvicina ai 3 milioni di spettatori: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.020.000 spettatori (20.2%), mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.922.000 spettatori (23.1%). Staccatissimo Canale5 che con la replica di The Wall ha intercettato 1.328.000 utenti (14.5%) e 2.084.000 spettatori (17.4%).

Ascolti tv 19 agosto, pomeriggio

Come al solito, Rai Uno in apnea nella prima parte del pomeriggio e in rimonta nella seconda. La replica di Che Dio ci aiuti ha totalizzato 1.024.000 spettatori (9.7%) nel primo episodio e 956.000 spettatori (11.3%) nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha avuto 954.000 utenti (12.7%) per poi crescere con l’inizio vero e proprio del talk che ha avuto 1.713.000 spettatori (20.9%). Dati ottimi per Semprini e De Girolamo.

Su Canale5 Beautiful ha coinvolto 2.177.000 spettatori (18.2%). Quindi The Family che ha raggruppato 1.903.000 persone (18.1%). A seguire La Promessa che ha intrattenuto 1.566.000 spettatori (19.4%). A chiudere Pomeriggio Cinque News che ha informato 1.254.000 spettatori (16.6%) nella prima parte e 1.119.000 utenti (13.9%) nella seconda parte.